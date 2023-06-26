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評瓦格納兵變 歐盟高官：普亭被他一手養大的怪獸反咬

中央社／布魯塞爾26日專電
歐盟官員波瑞爾對俄國傭兵集團瓦格納兵變表示，俄國總統普亭被他一手養大的怪獸反咬一口。 （美聯社）
歐盟官員波瑞爾對俄國傭兵集團瓦格納兵變表示，俄國總統普亭被他一手養大的怪獸反咬一口。 （美聯社）

歐盟官員波瑞爾對俄國傭兵集團瓦格納兵變表示，俄國總統普亭被他一手養大的怪獸反咬一口，此時正是歐盟持續支持烏克蘭的重要時刻。歐盟今天通過加碼援烏35億歐元（38.1億美元）。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）是在今天舉行的歐盟外交部長理事會（Foreign Affairs Council）會前對媒體作此發言。

他說，剛過的這個週末發生在俄羅斯的事件顯示俄國入侵烏克蘭的戰爭正在擊垮俄國權力、衝擊俄國政治體系。

但他坦言，像俄國這樣擁有核武的國家陷入政治不穩定並非好事。「我們當然正密切追蹤情況，但此時正是更加支持烏克蘭的重要時刻。」

歐盟外長會議今天通過將由「歐洲和平機制」（European Peace Facility）援烏的金額上限再加碼35億歐元，這使這個機制對烏克蘭抗俄戰爭的金援額度提高到120億歐元。

波瑞爾說：「今天最重要的結論是，普亭（Vladimir Putin）發動這場侵烏戰爭，他與瓦格納一同創造出怪獸，而這隻怪獸正在咬他，怪獸在對抗牠的創造者。」

「（俄國）政治體系正展現它的脆弱性、軍事力量正在瓦解，這是這場戰爭的重要後果。」

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