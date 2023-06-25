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義大利國中教師24年工作請假20年 被教育部解僱

中央社／羅馬25日專電

「安莎通訊社」今日報導，義大利一位教師24年教學生涯中請假20年，引起教育部注意並啟動調查。結果顯示該教師在課程與上課方法上諸多不當，最終被教育部解僱。

「安莎通訊社」（ANSA）今日報導，一名在義大利東北部奇奧加市（Chioggia）擔任一所中學的歷史和哲學老師，因其在24年的教學生涯中請假時間高達20年，引發許多學生對該名教師不滿與抱怨。該校學生以老師教學準備不充分、成績隨意分配、時常在沒有教科書的情況下進行授課，成功的對老師提起投訴。

報導指出，此事件引發義大利教育部的注意並啟動調查，教育部曾在2013年對該名教師進行調查，結果顯示該教師在學生提問時其注意力時常不集中，因為她更專注於使用手機。此外，調查結果亦顯示，該教師上課不認真，時常連上課課本都沒有。在評分方面也缺乏可持續的標準，猶如隨機式的評分。

義大利教育部派來的3名檢查員總結該教師不論在課程順序管理、評分方式、與組織和準備考試的方式上均相當不妥，確認她的教學方法與教學不相符。

在教育部欲解僱該教師後，該教師試圖以「教學自由」作爲理由提出上訴。但最高法院強調，此教學自由指的是學校環境中的教學自由。學校環境中的教學自由應被理解為直接和功能性的教學自主權，藉以充分形成學生的個性。

此外，學生才是真正的學習權利的持有者。因此，教學自由的概念當然包括選擇適當教學方法的自主權，而非意味著教師能不實施任何方法或不能組織和安排課程，因此最高法院駁回教師上訴。最高法院已確認解僱這位被標記為「永久且絕對無能」的教師。

教育部 義大利 手機

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