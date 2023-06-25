我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

華郵：美6月中接獲普里格津計畫「起義」情報 憂俄不穩危及核武管控

失事「泰坦號」母船返港 加拿大當局登船調查

中央社／蒙特婁24日報導
專家懷疑，深海潛水器泰坦號的設計有缺失，才造成這次事故。(路透)
專家懷疑，深海潛水器泰坦號的設計有缺失，才造成這次事故。(路透)

探險知名沉船鐵達尼號的一部潛水器日前在深海內爆致5人罹難，負責載運與潛水器投放作業的母船24日返抵加拿大紐芬蘭的母港，加國當局展開事件調查。

紐約時報」報導，包括加拿大運輸安全委員會調查人員及加國警方在內的十多人隊伍登上這艘母船好幾小時，他們帶著裝有設備的大型塑膠箱，盼找出能解釋「泰坦」（Titan）潛水器出事的蛛絲馬跡。

法新社報導，載有5人的泰坦潛水器18日潛入深海探索知名沉船「鐵達尼號」時失聯，多國搜救隊展開大規模搜救，但後來美國海岸防衛隊證實潛水器在深海內爆，5人全數罹難。

加拿大運安會（TSB）主席佛克斯（Kathy Fox）說：「我們的任務是要查明發生何事及為何發生，找出需要改進之處，減少未來此類事件或風險再度發生。」

對事故的完整調查，可能需要18個月到2年時間。

加拿大運安會調查人員24日登上懸掛加拿大國旗的潛水器母船「極地王子號」（Polar Prince）。這艘母船上週末從聖約翰港（St.John）起航，將泰坦潛水器帶到北大西洋的潛航下水點。

加國運安會負責調查航空、鐵路、海上和管線事故，以提高運輸安全，但不負責歸咎過失或釐清民、刑事責任。

美國海岸防衛隊22日表示，泰坦潛水器發生「災難性內爆」，船上5人全部罹難。在距離鐵達尼號船頭約500公尺處的海底發現潛水器散落殘骸。

與此同時，加拿大皇家騎警（RCMP）則調查導致泰坦潛水器人員死亡的一連串事件中，有無觸犯刑法情事。

當地警長奧斯蒙（Kent Osmond）表示，調查人員的工作是要確定「皇家騎警有無必要進行全面徹查」。

他說：「皇家騎警會審度情事，在有違反聯邦或省級刑事法律時才會進行調查。」 

加拿大 皇家 紐約時報

上一則

華郵：美6月中接獲普里格津計畫「起義」情報 憂俄不穩危及核武管控

延伸閱讀

水壓驚人…深海泰坦號 有如艾菲爾鐵塔壓在身

水壓驚人…深海泰坦號 有如艾菲爾鐵塔壓在身
80死移民船難關注度遠不及泰坦號 專家分析6因素

80死移民船難關注度遠不及泰坦號 專家分析6因素
原本也想搭泰坦號 拉斯維加斯父子檔最後一刻讓票逃死劫

原本也想搭泰坦號 拉斯維加斯父子檔最後一刻讓票逃死劫
泰坦號悲劇辛普森家庭巧合預言 編劇：受這部片啟發

泰坦號悲劇辛普森家庭巧合預言 編劇：受這部片啟發

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38
本月稍早才拍到的鐵達尼號一隅。（路透）

全船失蹤 觀光潛水艇深海尋找鐵達尼傳悲劇

2023-06-19 14:57

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向

分析：普亭豢養的「怪物」叛變 反對主人倒戈相向