泰坦號全球關注 80移民亡海難無水花

泰坦號內爆釀5死事故，引發全球關注。（美聯社）

由美國海洋之門探險（OceanGate Expeditions）公司營運的泰坦號（Titan）潛水器本周潛入深海探索知名沉船「鐵達尼號」時內爆釀5死事故，由於泰坦號的水面支援船是懸掛加拿大 國旗的極地王子號（Polar Prince），當局表示將對此次事件展開安全調查。「極地王子號」24日已返回加拿大紐芬蘭島的母港。美國國家運輸安全委員會也表示，將協助美國海岸防衛隊的調查。

相較之下，一艘滿載移民 船隻日前在希臘附近失事，至少80死500人失蹤，關注度卻遠不及潛水器事件。專家分析，這種現象可能和事件是否仍在發展中、是否涉及歷史悲劇、牽涉的階級與種族、人數多寡、事件冒險性、災難疲勞等因素有關。

美聯社報導，當世界得知希臘移民船難時，事件已發生，某種程度上結果已定。相反地，泰坦號（Titan）潛水器事故是正在發展中的事件，甚至還有最後救援期限，隨時間流逝，各界緊張程度也會與日俱增。

其實，在事故發生前，泰坦號潛入深海探索「鐵達尼號」（Titanic）沉船，就是人們高度關注的領域，即便在詹姆斯柯麥隆（James Cameron）1997年執導的電影 「鐵達尼號」上映前，鐵達尼號沉沒事故原就是現代災難的原型。

研究創傷及倖存者的北卡羅來納大學夏洛特分校（University of North Carolina-Charlotte）公共衛生教授亞歷山大（Apryl Alexander）表示，相較於每人要花費25萬美元才能探索「鐵達尼號」沉船的富人，希臘船上的移民似乎較難吸引大眾興趣。

亞歷山大說，就像美國報導犯罪新聞時，與貧窮的有色人種相較，當受害者是富有的白人，案件所受關注較多。

研究大眾傳播媒體、數位文化及情感的史密斯學院 （Smith College）社會學助理教授雷庫伯（Tim Recuber）則表示，人們往往會被那些能讓他們同情他人痛苦的故事所吸引，且涉及人數愈少，愈容易產生同情心，「我們能夠知道潛水器上載了哪些人，是基於他們的身分。他們既富有又有接觸媒體的管道。就誰能得到同情來說，種族和族群身分的區分很重要。」