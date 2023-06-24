新加坡「粉紅點」活動登場 民眾盼同婚合法化

聲援同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動24日在芳林公園登場，活動在工作人員排成彩虹色「家庭」（FAMILY）字樣，搭配粉色燈海中落幕。（中央社）

聲援同性戀、雙性戀和跨性別戀愛自由的新加坡 「粉紅點」活動今天在芳林公園登場，活動主題為家庭。參與民眾受訪表示，身為LGBT+社群 的一份子，希望有一天可以在新加坡結婚。

新加坡「粉紅點」（Pink Dot）活動自2009年開始舉辦，今年邁入第15年。這也是新加坡國會去年底通過廢除將男男性行為視為犯罪的刑法377A條文後，首次登場的「粉紅點」活動。

今年活動主軸為家庭，期盼「所有的家庭都能找到一席之地」。「粉紅點」活動發言人陳松輝接受中央社記者訪問表示，LGBT+社群的人有父母、有兄弟姐妹，會在新加坡找到自己愛的人，「也會希望建立自己的家庭」。

他強調，「家庭不該是看起來的樣子」，而是為彼此的付出，包括願意犧牲自我、花時間陪伴所愛的家人等等。

活動從下午一直進行到晚上，吸引數千人到場參與這場「粉紅派對」，許多人穿著粉色上衣，也有人披上彩虹旗，三五成群坐在草地上野餐，欣賞台上歌唱、舞蹈表演。活動也邀請LGBT+人士到場演講。

30歲的新加坡民眾Sai Manap受訪表示，自己從2015年開始參加「粉紅點」活動，幾乎每年都會參加；希望未來可以在新加坡跟伴侶結婚。

身為同志的他說，自己在穆斯林家庭長大，「同志一直是個問題」，但很感激的是，父母親、兄弟姐妹都很愛他。

18歲的新加坡人Zoe則表示，看到很多LGBT+社群的人聚集在一起，「你知道你不孤單」，特別對那些因為性向而遭到霸凌的人來說，「看到跟你屬於同個社群的人在這邊，代表一種歸屬感」。

與Zoe一同到場的友人Faith坦言，儘管家人很支持她，但成長過程中，周遭沒有支持自己的朋友。來到「粉紅點」這樣的活動很好，周圍有很多跟自己一樣喜歡同性的人。

對於希望看到新加坡的改變，Faith直言，「也許是同婚」，自己很想在新加坡結婚，不想到其他國家結婚。希望新加坡的社會風氣能有所轉變，「讓我們能安心做自己、不需掩飾」。

值得注意的是，今年有更多新加坡國會議員現身「粉紅點」活動，且來自不同黨派。

新加坡文化、社區及青年部兼社會及家庭發展部高級政務次長蔡瑞隆表示，自己和一些朋友到現場，希望聽取民眾聲音。蔡瑞隆也是執政黨人民行動黨的國會議員。

新加坡前進黨的非選區國會議員潘群勤則說，今天到場主要是了解377A廢除後為LGBT+社群帶來的改變，以及他們仍面臨的挑戰。前進黨相信包容及多元性，也認為婚姻定義應由人民公投決定。

記者問及，近期民調顯示星國民眾對同婚合法化支持度上升，新加坡是否有可能推動同婚合法化？她回應表示，社會確實對LGBT社群及同性婚姻的接受度有提高的趨勢，「這是將來會發生的事」，只是很難預期什麼時候會發生。

陳松輝指出，去年是首次有國會議員到「粉紅點」活動現場，今年有更多國會議員到場，這代表政治人物認知到參加「粉紅點」的人是不需要避開的社群。國會議員想多了解這個社群面臨的問題，「這是該鼓勵的事」。

他坦言，雖然377A條文已廢除，但LGBT+社群持續在很多領域受到歧視 ，包括在家庭裡、工作場合、學校等。如何預防LGBT+社群被歧視、霸凌是目前比較迫切的問題。

歷經多年討論，新加坡國會終於在去年11月通過廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法377A條文，但同時也修憲限制全面婚姻平權。

不過，全球市場研究調查公司益普索（Ipsos）本週稍早發布的一項調查顯示，新加坡民眾對同性關係的支持度上升，32%民眾同意同性婚姻應合法化，比例高於去年調查的27%。