2023全球宜居城市 維也納再奪冠 倫敦暴跌

2023全球宜居城市排名

經濟學人智庫（EIU）2023年「全球宜居城市排行榜」（Global Liveability Index）出爐，由奧地利首都維也納蟬聯榜首，丹麥哥本哈根位居第二位，澳洲 墨爾本及雪梨分別排第三位和第四位，加拿大溫哥華排第五位；日本大阪及與紐西蘭奧克蘭齊居第十位，大阪也是榜單十大中的唯一亞洲代表。

綜合媒體報導，全球宜居城市榜單由經濟學人智庫編制，今年涵蓋的城市由140個擴大至173個，主要從穩定、醫療保健、文化和環境、教育 、基建五方面、共30個項目評分，每年發表全球宜居指數。

維也納在5個評分項目中4個奪得100分，包括教育、健康、基建及穩定性。

前十名中有三座城市位於加拿大，是最大贏家，澳洲和瑞士各有兩座城市進入前10強。

香港 今年在全球173個城巿中排名61位，較去年升13位，屬於年內名次上升幅度最高的十大城市之一。EIU指出，香港在宜居城市排名上升，主要受惠於解除限疫限制，令生活質素和宜居程度明顯改善。

EIU也說，得益於新冠疫情緩解，令醫療保健、教育及文化指數齊升，全球平均分升至15年來新高，「教育制度更強壯，學生返回校園，醫療系統負荷減輕，以及中東和亞洲開發中國家的經濟發展，都是今年排名的重要現象。」

儘管歐洲城市占了排行榜前10名的多數，但有更多歐洲大城市排名暴跌；英國倫敦由去年第12名跌至第46名，瑞典首都斯德哥爾摩由第22名跌至第43名。

此外，這項排名倒數十座城市，包括吊車尾的敘利亞大馬士革，受俄國入侵的烏克蘭首都基輔，以及政治長期不穩定的利比亞首都的黎波里等。