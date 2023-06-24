泰坦號悲劇辛普森家庭巧合預言 編劇：受這部片啟發

「辛普森家庭」動畫曾在1998年播出潛水艇劇情，內容意外與「泰坦號」悲劇事件十分相似，令網友驚呼「預言又中了」。（路透、取材自推特）

隨著前往探索沉船「鐵達尼號」（Titanic）的潛水器「泰坦號」發生事故，卡通「辛普森家庭」（The Simpsons）的粉絲懷疑這個節目又一次成功預言未來，但編劇稱，潛水器情節其實是受到電影 「赤色風暴 」（Crimson Tide）啟發。

紐約郵報報導，「辛普森家庭」於1998年播出的第9季第19集「辛普森潮汐」（Simpson Tide）被懷疑以某種方式預言了潛水器「泰坦號」事件，但資深編劇兼製作人賴斯（Mike Reiss）否認了這項猜測。

在這集劇情中，荷馬（Homer Simpson）與他失散多年的父親、寶藏獵人梅森（Mason Fairbanks）搭乘兩艘深海潛水器一起行動。他們偶然發現了一艘裝滿寶藏的巨大沉船，並利用機械手臂取回了一些寶藏。

不過，荷馬卻迷路陷入了珊瑚礁當中，潛水器內部也亮起「氧氣過低」的警告號誌，整起事件眼看就要往悲劇方向發展。荷馬試圖自救但最後昏倒了，3天後才在醫院醒來。

有網友在推特 （Twitter）發文說：「『辛普森家庭』又像往常一樣，再次走在時代前端，而且是25年前。」

賴斯本人也曾在去年7月搭乘「泰坦號」潛水器，潛到水深1萬3000英尺處，觀賞「鐵達尼號」殘骸。

不過賴斯表示，編劇並非參考這次失聯的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）潛水器。賴斯表示：「我們是因為當時電影『赤色風暴』上映才製作了那集節目。我們沒有預測未來，只是受到那部電影啟發，而20年後，類似的事情發生了。」

「赤色風暴」由丹佐華盛頓（Denzel Washington）和金哈克曼（Gene Hackman）主演，描述冷戰時期一艘美軍核潛艦面對可能爆發核戰的危機應變。