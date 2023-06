研究：糖尿病患激增 2050年恐逾13億人

根據一項新的全球性研究,若不採取行動,全世界每個國家未來30年內,糖尿病 患者的比例都會上升。目前全球有5.29億人患有糖尿病,預計在2050年前,這個數字將增加1倍以上,來到大約13億人。

路透報導,美國華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)研究人員主持的這項研究發現,多數病例是第2型糖尿病,這型糖尿病與肥胖 有關,基本上是可以預防的。

世界各國糖尿病盛行率增加的速度並不一致,部分國家或地區會特別嚴重。舉例來說,目前全球糖尿病盛行率是6.1%,2050年前,全球糖尿病盛行率將達9.8%,但北非和中東地區預料將達到16.8%,拉丁美洲和加勒比海地區則為11.3%。不過,研究人員表示,每個國家都會受到影響。

研究報告的第一作者莉安.王(Liane Ong,音譯)說:「糖尿病患者的比例快速增加不僅令人吃驚,且對全球各個衛生體系構成挑戰。」她指出,糖尿病與心臟病和中風等心臟方面的疾病有所關連。

研究顯示,糖尿病患者人數不斷增加,部分原因在於肥胖率上升,另一部分則是由於人口結構出現變化,因為老年人得糖尿病的比例比較高。研究人員表示,這個來自204個國家的數據,並未將COVID-19(2019冠狀病毒疾病)的因素考量進去,因為目前還無法取得相關的數據。

這項研究由比爾暨梅琳達蓋茲基金會(The Bill and Melinda Gates Foundation)贊助,呼籲各界採取更有效的策略以緩解目前的狀況,並提醒人們當下存在不平等的情況,因為大多數糖尿病患者生活在中、低收入 國家,無法獲得適當的醫療照護。