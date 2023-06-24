研究：糖尿病患激增 2050年恐逾13億人

根據一項新的全球性研究，若不採取行動，全世界每個國家未來30年內，糖尿病 患者的比例都會上升。目前全球有5.29億人患有糖尿病，預計在2050年前，這個數字將增加1倍以上，來到大約13億人。

路透報導，美國華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）研究人員主持的這項研究發現，多數病例是第2型糖尿病，這型糖尿病與肥胖 有關，基本上是可以預防的。

世界各國糖尿病盛行率增加的速度並不一致，部分國家或地區會特別嚴重。舉例來說，目前全球糖尿病盛行率是6.1%，2050年前，全球糖尿病盛行率將達9.8%，但北非和中東地區預料將達到16.8%，拉丁美洲和加勒比海地區則為11.3%。不過，研究人員表示，每個國家都會受到影響。

研究報告的第一作者莉安．王（Liane Ong，音譯）說：「糖尿病患者的比例快速增加不僅令人吃驚，且對全球各個衛生體系構成挑戰。」她指出，糖尿病與心臟病和中風等心臟方面的疾病有所關連。

研究顯示，糖尿病患者人數不斷增加，部分原因在於肥胖率上升，另一部分則是由於人口結構出現變化，因為老年人得糖尿病的比例比較高。研究人員表示，這個來自204個國家的數據，並未將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的因素考量進去，因為目前還無法取得相關的數據。

這項研究由比爾暨梅琳達蓋茲基金會（The Bill and Melinda Gates Foundation）贊助，呼籲各界採取更有效的策略以緩解目前的狀況，並提醒人們當下存在不平等的情況，因為大多數糖尿病患者生活在中、低收入 國家，無法獲得適當的醫療照護。