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日核廢水引囤鹽潮 南韓夫婦偷14公噸

編譯中心／綜合23日電
日本福島核廢水排放入海計畫引發韓國民眾對海鹽、海產食品安全疑慮，各地超市食鹽供不應求；圖為首爾某處超市貨架。（中央社）
日本福島核廢水排放入海計畫引發韓國民眾對海鹽、海產食品安全疑慮，各地超市食鹽供不應求；圖為首爾某處超市貨架。（中央社）

日本福島核廢水近日將排放入海，在鄰近的南韓引發海鹽搶購潮，濟州島出現民眾開卡車竊取14公噸海鹽案件，犯案的6旬夫婦已遭警方逮捕、調查。

警方表示，一名60多歲女性及其丈夫涉嫌在10日至13日間，竊取安置在西歸浦市某處廢棄農舍的海鹽，他們陸續載走的700多包20公斤裝海鹽，價值相當於2100萬韓元（約1.6萬美元）。

據調查，這批放置在廢棄農舍、以塑膠布覆蓋的海鹽，是失主從在鹽田工作的父母手中取得，暫時保管在農舍。發現海鹽遭竊後，失主18日報警，警察透過嫌犯遺留在現場的菸頭、手套等犯罪工具，以及監視器畫面追查到嫌犯行蹤。

遭竊的海鹽已回收600多包，警方研判剩餘100多包可能已被賣掉或分送親友，仍在調查詳細犯案經過。

核廢水排放議題引發南韓民眾對海鹽、海產品安全性的疑慮，各地陸續出現海鹽遭搶購一空、鹽價上漲狀況，據南韓農水產食品流通公社統計，粗鹽零售價在15日達到每5公斤1萬2942韓元，較一年前上漲15.7%，較歷年平均上漲64.2%。

南韓水產業經營人聯合會等地區漁民團體23日聚集在南部全羅南道莞島港進行海上示威，共出動200多艘養殖場管理用船與漁船，高喊「誓死反對福島核廢水」。

南韓政府為安撫國內反對聲浪，連日舉行記者會說明相關質疑，並特別另行設置網頁，公開進口食品的放射性檢查、放射性檢查申請方法等相關資訊。當局也表示將向日本協商共享核廢水是否依規定排放的即時資訊。

日本福島核廢水排放入海計畫，引發南韓民眾對海鹽、海產食品安全疑慮，超市貨架上的鹽...
日本福島核廢水排放入海計畫，引發南韓民眾對海鹽、海產食品安全疑慮，超市貨架上的鹽被搶購一空。（取材自推特）

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