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蜱蟲咬染Oz病毒 日婦病逝全球首例

編譯中心／綜合23日電
OZ病毒。（取材自日本感染症研究所）
OZ病毒。（取材自日本感染症研究所）

日本茨城縣去年一名因心肌炎病逝的70幾歲婦女，可能是透過蜱蟲感染Oz病毒；日本國立感染症研究所表示，感染Oz病毒死亡，是全球首例。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省23日表示，去年在茨城縣醫院有一位70幾歲婦女出現發燒、感到倦怠的症狀，經醫師診斷後，因心肌炎病逝。住院時，醫院發現她的右腳被蜱蟲咬到。檢查結果，研判她感染Oz病毒。

日本曾在2018年從蜱蟲身上檢查出帶有Oz病毒，至今這種病毒可能分布在日本廣泛地區，但是厚勞省表示，人類感染Oz病毒發病死亡，這在日本國內是首例，在全球也無前例。

厚勞省表示，並非感染Oz病毒就會致死，將針對Oz病毒的特徵、症狀等持續調查、研究。醫師目前不清楚這名婦女感染Oz病毒的途徑，研判可能是被體內帶有Oz病毒的蜱蟲咬到才感染Oz病毒。

如果感染Oz病毒，目前尚無有效治療藥物，若出現症狀，只能進行對症療法。

日本國立感染症研究所表示，目前日本約有50種蜱蟲。過去曾有因蜱蟲當媒介而罹患傳染症的案例，其中因罹患發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）者去年一年有116人，其中有12人死亡。

蜱蟲。（取材自維基百科）
蜱蟲。（取材自維基百科）

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