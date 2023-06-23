福島核廢水引囤鹽潮…南韓夫婦開卡車偷14公噸海鹽 遭警方逮捕

日本福島核廢水排放入海計畫引發南韓民眾對海鹽、海產食品安全疑慮，各地超市食鹽供不應求。圖為首爾某處超市貨架。（中央社）

日本 福島核廢水近日將排放入海，在鄰近的南韓 引發海鹽搶購潮，濟州島出現民眾開卡車竊取14公噸海鹽案件，犯案的6旬夫婦已遭警方逮捕、調查。

濟州西歸浦警察 署今天以特殊竊盜罪嫌逮捕一名60多歲女性，她的丈夫也被視為共犯，遭立案調查。

警方表示，這對夫婦涉嫌在10日至13日間，竊取安置在西歸浦市某處廢棄農舍的海鹽，他們陸續載走的這700多包20公斤裝海鹽，價值相當於2100萬韓元（約1.6萬美元）。

據調查，這批放置在廢棄農舍、以塑膠布覆蓋的海鹽，是失主從在鹽田工作的父母手中取得，暫時保管在農舍。發現海鹽遭竊後，失主18日報警，警察透過嫌犯遺留在現場的菸頭、手套等犯罪工具，以及監視器畫面追查到嫌犯行蹤。

遭竊的海鹽已回收600多包，警方研判剩餘100多包可能已被賣掉或分送親友，仍在調查詳細犯案經過。

核廢水排放議題引發南韓民眾對海鹽、海產品安全性的疑慮，各地陸續出現海鹽遭搶購一空、鹽價上漲狀況，據南韓農水產食品流通公社統計，粗鹽零售價在15日達到每5公斤1萬2942韓元，較一年前上漲15.7%，較歷年平均上漲64.2%。

南韓海洋水產部為此召集流通業者及鹽業相關業者開會，爭取提高供給量、並提供優惠措施以抑制鹽價。當局指出，6月起海鹽產量已恢復往年水準，預計7月起不會再出現供給不足問題。

南韓漁民也因憂心海產品受影響，大力反對核廢水排放入海。南韓水產業經營人聯合會等地區漁民團體今天聚集在南部全羅南道莞島港進行海上示威，共出動200多艘養殖場管理用船與漁船，高喊「誓死反對福島核廢水」。

聯合會聲明表示，核廢水排放入海勢必會威脅到漁民及水產業者生計，也不利後代子孫健康與安全；控訴日本政府不負責任的決定，要求日本將核廢水安置在境內，放棄排放入海計畫。