巴黎時裝名校氣爆 至少37人傷

法國巴黎市一棟建築21日驚傳瓦斯氣爆起火，火勢並波及鄰近其他建築，目前至少導致37人受傷，其中4人重傷。（美聯社）

法國巴黎市一棟建築21日驚傳瓦斯氣爆起火，火勢並波及鄰近其他建築，至少造成37受傷，其中4人重傷，另有1人失蹤。

當地時間21日下午5時左右，巴黎第五區聖雅克路街（Rue Saint-Jacques）277號一棟建築發生爆炸，導致多座鄰近建築物起火，警方表示，許多傷患是被爆炸威力和碎片擊中。據悉，受爆炸震波影響，有玻璃窗碎片飛達400米處。

巴黎警察 局局長努涅斯（Laurent Nunez）表示，該建築內知名「巴黎美國學院」（Paris American Academy）局部倒塌，事發時沒有學生在內，但外牆被毁。該學院為一所時裝與設計雙語學校，受到外國留學生 歡迎。

當地人形容分別聽到一次強烈爆炸聲響和一次較小的爆炸聲響。一名男子向France Info公共廣播電台說，這太令人震驚，這是一場災難。

當地藥劑師亞歷山德拉（Alexandra）說，「我們在下午5點左右聽到驚人且非常響亮的爆炸聲，我們感受到了它的威力。」還有一些人說，附近地區竄起濃煙。

爆炸時在現場附近的記者加爾奇（Olivier Galzi）說，他看到附近一座建築物外牆倒塌。警察、消防員和救護車人員都在現場。大約70輛消防車和270名消防員參與灌救。