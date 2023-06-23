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印度12.5萬人同做瑜伽破紀錄 莫迪在美國這麼做

中央社／新德里22日專電
印度總理莫迪21日在美國紐約聯合國總部主持「國際瑜伽日」活動，全場人士國籍多達135國，刷新紀錄。（路透）
印度總理莫迪21日在美國紐約聯合國總部主持「國際瑜伽日」活動，全場人士國籍多達135國，刷新紀錄。（路透）

21日是國際瑜伽日，印度古茶拉底省（Gujarat）超過12萬5000人同場做瑜伽，刷新世界紀錄。另一方面，由印度總理莫迪在聯合國總部主持的瑜伽活動，也創下最多不同國籍者參與的紀錄。

古茶拉底省內政廳長桑哈維（Harsh Sanghavi）宣布，省政府在港都蘇拉特（Surat）舉辦的瑜伽活動，創下最多人同場做瑜伽的紀錄。

活動主辦單位為每一名參加者提供附有行動條碼的腕帶，入場時需掃碼。電腦統計顯示，有15萬3000人掃碼，人龍綿延12公里，金氏世界紀錄（Guinness World Records）工作人員現場頒發證書給政府官員。

此前，最多人同場做瑜伽的紀錄是10萬984人，於2018年6月在印度拉吉斯坦省（Rajasthan）柯塔市（Kota）舉辦。

另一方面，正在美國進行國是訪問的莫迪（Narendra Modi），21日在美國紐約聯合國總部帶頭做瑜伽，來自135個不同國家的瑜伽愛好者同場練習，創下參與者國籍數最多的紀錄，獲金氏世界紀錄認證。之前的紀錄是114個國籍，今年3月在卡達（QATAR）杜哈（Doha）所創。

2014年9月27日，莫迪在聯合國大會演說，建議訂每年6月21日為國際瑜伽日，獲得177個聯合國會員國支持。同年12月，聯合國通過69/131決議，宣布每年6月21日為國際瑜伽日。

2016年，聯合國教科文組織（UNESCO）把瑜伽列為世界無形文化資產。

美國愛好者在紐約時代廣場做瑜伽。（Getty Images）
美國愛好者在紐約時代廣場做瑜伽。（Getty Images）
正在美國進行國是訪問的莫迪（Narendra Modi），21日在美國紐約聯合國...
正在美國進行國是訪問的莫迪（Narendra Modi），21日在美國紐約聯合國總部帶頭做瑜伽。 （路透）

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