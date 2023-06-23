巴黎峰會談氣候金援 童貝里露面

瑞典「環保少女」童貝里（中）也出席在巴黎舉行的「新全球金融協定」峰會。（Getty Images）

至少40名各國領袖與國際組織負責人和維權人士22日齊聚法國首都巴黎，參加為期兩天的「新全球金融協定」峰會，關注尋找更好的應對措施，重塑全球金融體系以處理貧窮和氣候變遷 議題。瑞典「環保少女」童貝里和烏干達環保人士凡妮莎．納卡特也出席。

這場峰會由法國總統馬克宏 主持，旨在制定能在未來18至24個月的多方面路線圖，包括債務減免和氣候融資。

許多國家代表來自貧窮和容易受氣候變遷影響的國家，其他代表包括德國總理蕭茲、美國氣候特使柯瑞 和財政部長葉倫、中國大陸總理李強、巴西總統魯拉、歐盟執委會主席范德賴恩、聯合國秘書長古特瑞斯、世界銀行總裁彭安杰和IMF總裁喬治艾娃。

開發中國家表示，美國、歐洲、大陸和其他大型經濟體造成大部分氣候破壞讓最貧窮的國家承受後果。

法國總統馬克宏說，對抗貧窮、遏制全球暖化和保護生物多樣性息息相關。因此需要針對處理貧窮和新興國家面臨挑戰的方法達成一致。

路透看到一份峰會草案顯示，各國領袖將推動世界銀行等多邊開發銀行投入更多資本增加放貸。

新任世界銀行總裁彭安杰22日發表談話稱，他將提出「一套工具」，包括暫停債務償還、給予各國用於應急措施的靈活調整資金、提供新型態保險資助開發專案和政府建立進階應急系統。專家預計，承諾提供貧窮國家處理全球變遷的10億美元能在今年首度兌現。

然而，維權人士憂心會談成果不如預期。國際氣候行動網絡負責人辛格說，有好的想法，但遠遠不夠。法國維權人士強調，這場峰會無權做出正式決定，但旨在提供即將召開的國際氣候會議的關鍵議題政治推動力。