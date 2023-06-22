世界50家最佳餐廳 秘魯Central為何奪冠？

2023年世界50家最佳餐廳評選結果已經出爐，由南美洲秘魯首都利馬的餐廳「Central」奪得榜首。（網頁截圖）

2023年世界50家最佳餐廳評選結果出爐，今年由南美洲秘魯一家餐館奪得榜首，第二名到第四名都是西班牙餐廳。

每日郵報報導，秘魯首都利馬的餐廳「Central」從去年排名的第二晉升為第一，榮獲本年度世界最佳餐廳的頭銜。「Central」是馬丁尼茲（Virgilio Martinez）跟里昂（Pia Leon）等兩位主廚的旗艦餐廳，菜餚使用180種食材精心製作，其中大約一半在祕魯以外不為人知。

「世界50家最佳餐廳」的內容總監德魯（William Drew）評論獎項時表示，「我非常高興分享2023年世界50家最佳餐廳的名單，並慶祝『Central』成為新第一名的非凡成就。馬丁尼茲、里昂跟整個『Central』團隊通過他們的創新菜餚與熱情款待，真正為頌揚本土食材鋪平了道路」，並讚揚他們致力於研究、尊重祖國傳統與推廣祕魯獨特生物多樣性「無與倫比」。

今年的第二名到第四名都是西班牙餐廳，第二名是位於巴塞隆納的「Disfrutar」，第三名是馬德里的「Diverxo」、第四名是巴斯克阿特桑鐸（Atxondo）的「Asador Etxebarri」，第五則是丹麥哥本哈根的「Alchemist」。法國巴黎的「Table by Bruno Verjus」排在第十，也是名次最高的新上榜餐廳。

亞洲今年有7家餐廳上榜，新加坡 的「Odette」排名為最高的第14名，並獲評選為亞洲最佳餐廳。泰國 曼谷的「Le Du」與「Gaggan Anand」分別排在第15名與第17名，也都是新上榜的餐廳，日本 東京的「Den」則排在第21名，新上榜的「Sézanne」則排在第37名。