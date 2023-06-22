全球男女平等還需131年 這國家連14年性平奪冠

世界經濟論壇（WEF）21日發布年度報告指，東亞和太平洋地區國家預計要等189年才能達到男女平等。（歐新社）

總部設在瑞士的智庫世界經濟論壇發表最新的「性別差距報告」，全球性別差距總體跟去年相比減少了0.3%，估計全球需要多131年才能實現性別平等；東亞和太平洋地區國家預計平均要比全球其他國家多58年時間，也就是需要189年才能縮小性別差距。

據報告指出，冰島已連14年居受調查的146國之冠，男女最為平等；第2名到第4名分別是挪威、芬蘭及紐西蘭。

日經新聞報導，世界經濟論壇年度報告指出，按照目前速度，東亞和太平洋地區女性需要189年才能趕上男性，而全球平均時間為131年。該報告追蹤在經濟和政治參與、教育 和衛生等領域實現性別平等的進展情況。

報告指出，全球性別差距縮小68.8%，接近疫情前水平，但整體變化速度已顯著放緩。在報告涵蓋的146國中，健康和教育方面的性別差距已經縮小，分別接近96.0%和95.2%。但在經濟和政治方面，數字分別僅為60.1%和22.1%。

包括日本 、中國、南韓和印尼在內的東亞和太平洋地區的進展基本上停滯不前。此一差距在過去一年擴大0.2個百分點，達到68.8%，根據世界經濟論壇的估算，這代表估計需要 189年才能達到100%。

其中，日本因為在政治參與領域男女差距過大，在全球受調查的146個國家中排名後段班125名，較去年116名更為後退再創新低。

日本雖然在教育及醫療領域幾乎達到男女平等，但在政治參與部分，日本眾議員 女性占比僅10%，閣員中女性占比也只有8.3%，在這個項目全球排名138名，來到最低水準。

TBS電視台報導，日本內閣官房長官松野博一表達將強化相關對策的想法說，「必須虛心地接受我國現狀」。接受WEF調查結果的松野說，政府將基於日前通過的「2023女性版基本方針」全力推動相關政策。選民和倡議人士也敦促政治人物採取行動。執政的自民黨已在本月制定一項計畫，要將女性議員的比例提高到30%。