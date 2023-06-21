海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

探索知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）在北大西洋失蹤，5名乘客生死未卜。一名曾受困海底超過3天的英國男子回憶起那場惡夢時，直呼「非常可怕」。

法新社報導，1973年，馬林森（Roger Mallinson）和柴普曼（Roger Chapman）搭乘的小型潛水器被困在愛爾蘭外海480公尺深的大西洋海底，所幸在氧氣耗盡前幸運獲救。這是史上最深的一次深海救援行動。

現年85歲的馬林森談到探索「鐵達尼號」潛水器上的5名乘客時說：「這聽起來非常、非常危險，我為他們感到非常害怕。」

他對記者說：「如果他們正在等待救援，我認為每名乘客都要進入一個區域，並儘可能地多製造一些噪音。」

馬林森在英格蘭西北部湖區（Lake District）的住家說：「我無法理解這些人為什麼被遺棄在大西洋中，沒有發送任何信號，這不合理。」

水下聲納今天疑似探測到「碰撞聲」，意味營救生還者出現一絲希望，讓搜救人員為之振奮；這是一場與時間的賽跑，因為潛水器內剩餘的氧氣不多了。

馬林森回憶道，自己在經歷那場磨難時不免感到悲觀。他說：「壓力非常大，非常冷，你必須努力保暖，你不想消耗氧氣。」

他補充說，他有一件大件的羊毛套頭毛衣，於是先將它穿上，再套上工作服。

馬林森說：「柴普曼沒有羊毛套頭毛衣，所以我們用很多白色破布，把他包成了木乃伊。」

馬林森說，一群保持警覺的海豚離開後，直到艙門打開，他才鬆了口氣。

「當海豚消失後，才意識到自己安全了。牠們在我們身邊待了整整84小時，數千隻海豚在這裡照看我們，牠們知道我們遇上麻煩。」

他說：「你沒辦法透過水下電話與地面交談，因為每當你說話時，成千上萬的海豚就會喋喋不休地發出聲音。」

前皇家 海軍（Royal Navy）軍官柴普曼已於2020年過世，他在2006年因航運服務被授予大英帝國勳章（Order of the British Empire）。

馬林森說：「我失去了我的夥伴。」

「但有一件很棒的事情是，在他離開人世後，我能去參加他的葬禮並為他演奏管風琴。」