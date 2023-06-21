BBC揭虐猴影片恐怖產業鏈 有人訂閱就獲利

BBC揭露來自英美等地區的上百名觀眾，會付費觀看印尼「虐猴者」以極殘忍手緞虐待幼猴的影片。照片為示意圖，非被虐猴。(歐新社)

BBC調查團隊一年來持續追蹤全球虐猴影片產業鏈，20日發布調查報導，指稱來自英國、美國及其他地區的上百名觀眾，會付費觀看印尼 「虐猴者」以極度殘忍手段虐待幼猴影片。報導說，全球至少有20人正面臨警方調查，數名觀眾遭逮補，警方仍在持續追捕相關人士。

虐猴影片最早出現在Youtube，之後轉移至加密聊天應用程式Telegram的私密群組。BBC臥底記者在相關Telegram群組中發現，裡頭數百名成員會一起討論極端殘忍的虐猴手段，並付費請印尼及其他亞洲國家虐猴者執行、錄製影片。虐猴者會依照買家要求錄製虐待長尾獼猴幼猴的影片，有時甚至將幼猴凌遲致死。

據報導，影片經銷商與買家有的住在美國。一名住在美國的虐猴影片經銷人士、外號「虐待王」（The Torture King）的麥卡尼（Mike McCartney）接受BBC訪問表示，Telegram虐猴群組會發起投票，問大家希望在施虐過程看到使用什麼工具，例如榔頭、鉗子、螺絲起子等。

印尼警方已逮捕2名虐猴者，其中一人因虐待動物、販售保育類動物等罪名，遭判3年有期徒刑，另一人遭判有期徒刑8個月，這是印尼虐待動物罪可判的最長刑期。

馬來西亞動保團體HIDUP 4月在臉書 貼文，呼籲馬來西亞民眾關注動物虐待議題。貼文照片中，一隻被綁住四肢的幼猴遭虐猴者用鉗子撕下整張臉。HIDUP表示這樣的行為被虐猴者錄製成預告片，若觀眾訂閱虐猴者頻道則能看見完整影片，虐猴者便是藉此獲利。

虐猴影片目前仍在Telegram及臉書等社群 平台流竄，BBC記者發現近來仍有數十個社團在分享這些影片，部分社團甚至有超過1000名成員。

臉書表示已強制移除相關社團。臉書發言人說：「我們不允許任何人在臉書上散播動物虐待影片，一經發現我們將迅速移除這些內容，就像我們在這次案件中做的一樣」。

Telegram則表示他們「致力於保護使用者隱私及言論自由等基本人權」，並指出他們的官方人員「無法主動巡查私密群組」。