兒開趴脫序 日相支持率重摔12個百分點 只剩33%

日本首相岸田文雄支持率重摔12個百分點。(路透)

受兒子「開趴門」拖累，日本首相岸田文雄支持率重摔12個百分點。每日新聞最新民調 ，岸田內閣支持率33%，逾五成的人認為撤換兒子秘書官翔太郎的時機太慢。

每日新聞5月在七大工業國（G7 ）舉行期間做民調時，岸田的支持率比4月回升9個百分點達46%，且支持者多於不支持的人，是2022年8月以來最高點。

但之後岸田的長子翔太郎被周刊踢爆，在首相寓所和親戚聚會時，模仿組閣拍攝紀念照等，不適宜的脫序行為惹議。岸田一開始只是「嚴重警告」，沒有換人之意，隨民意壓力愈來愈大，翔太郎才表示自請離職。

岸田任命自己的兒子為公費秘書官的時候，就被外界質疑提拔親人是否合適。今年1月岸田出訪歐美，翔太郎隨行，回國後被周刊爆料搭公務車外出購物。岸田之後在國會備詢時說，兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品，全力護航。

每日新聞民調顯示，5月份岸田支持率45%，6月跌12%、剩33%，比4月的36%要低。不支持率比5月升高12個百分點，達58%。

對於首相決定不提前解散眾議院，四成受訪者肯定、三成六否定。岸田翔太郎本月1日去職，51%受訪者認為岸田太慢換人、33%覺得可以接受，7%的人認為不必撤換。

在廣島舉行的G7會議，有39%受訪者認為首相沒有發揮其主導力，有37%的人肯定他的主導能力。每日新聞認為G7峰會結束1個月，影響受訪者的回答。政黨支持率方面，自民黨29%，日本維新之會15%、立憲民主黨10%，皆與上次相差不多。

本次調查以手機 簡訊及市內電話自動語言方式，手機有515人、市內電話514人份有效回答。