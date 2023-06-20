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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

加拿大年增百萬移民 搶贏勞動力這樣辦到

編譯葉亭均／綜合19日電
加拿大將移民政策定位為經濟政策。（路透）
加拿大將移民政策定位為經濟政策。（路透）

在世界上工業化國家面臨出生率下降、勞動力老齡化之際，加拿大卻一馬當先，藉助吸引移民來幫助支撐經濟發展。

加拿大人口數相當於美國加州，不過一年新增人口卻超過了舊金山居民總數。加拿大人口在上周首度超過4000萬人，預期經濟也將繼續快速成長，因為它敞開國門，歡迎更多移民勞工、難民與海外留學生進入。此外，加拿大將移民定位為經濟政策。自1967年以來，加國一直依賴積分制移民系統，根據移民的年齡，教育程度，就業機會以及英語或法語能力為其打分數，努力吸引技術嫻熟的勞工。

對加拿大總理杜魯多政府而言，大規模移民實驗是拓展勞動力市場的一種方式，此時正值全球對技術勞工的競爭加劇，人口老齡化導致多國勞力短缺、稅收收入減少和預算萎縮。

多倫多城市大學加拿大移民政策教授喬治（Usha George）表示：「為了擴大我們的農業、工業和技術基礎，我們需要更多人到來。」

杜魯多政府設定了每年增加約50萬永久居民的目標。去年，外國學生、臨時工和難民構成了另一個更大的群體，使得總入境人數達到創紀錄的100萬人。人口流入使得加拿大年人口成長率達到2.7%，在已開發經濟體中最快。現在加拿大近四分之一的人口是移民，在七國集團（G7）中占比最大。

加拿大的移民政策帶來的回報很明顯，人口成長提振了就業和消費，幫助經濟抵禦了加拿大央行升息的壓力，以至於加國央行本月不得不意外重啟緊縮行動。

不過，隨著人口以前所未有的速度湧入，加國也面臨著挑戰：如何在迫切需要新移民的農村地區推動經濟成長，同時盡可能降低都會地區的人口壓力。此外，由於加拿大房市長期火熱，政府的移民計畫也引發批評，即提高移民目標只會增加經濟產出，而不會提高個人生活水準。

加拿大人均實質GDP在過去10年中幾乎持平，未來還可能從2022年的高峰值下降。生產率成長一直停滯不前，可支配所得跟不上房價。即便是一些向來支持移民的經濟學家現在也說，加拿大走得太遠、太快。

移民 加拿大 勞工

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