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泰會談邀緬軍政府外長 東協多國拒與會

編譯中心╱綜合18日電

泰國看守政府原定今天在一場非正式區域和平會談中，接待緬甸軍政府的外交部長，但是一些重要的東南亞國家拒絕參加這場引起外界批評的會談。截至目前為止，只有柬埔寨正式確認參加這場計畫舉行的會談。

央廣引述路透報導，緬甸軍政府將領在最近兩年以來，一直被禁止參加東協的高層會議，原因是軍政府至今未能履行與東協其他國家簽署的協議內容，包括跟緬甸反對派展開談判。緬甸反對派與被軍方推翻、由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的文人政府有關。在2021年政變後，翁山蘇姬被軍政府羅織罪名入獄至今。

據熟悉這場和平會談的2位消息人士說，泰國這次邀請緬甸軍政府外交部長丹穗與東協10國外交部長一起舉行會談。

對泰國提議召開這次會談的批評者表示，邀請緬甸外長出席會談，有可能使緬甸軍政府合法化，並且因為這項作法不在「五點和平」(five-point peace)「共識」，也就是東協與緬甸軍政府在2021年達成的和平協議之內，被認為「不合適」。

柬埔寨政府16日發布聲明表示，柬埔寨外交部長巴速坤將出席會議。

但是，一些重要的東協成員國拒絕泰國的邀請，包括今年的輪值主席國印尼，至於新加坡外交部長維文16日表示，「與緬甸軍政府在峰會層級，甚至是在外交部長層級的會議上重新接觸，還為時尚早」。越南政府表示，該國外交部長「因為事先有約」，不會出席泰國的會談。2名知情人士說，馬來西亞也不會參加。截至上午，菲律賓尚未對是否出席會議做出回應，但是菲國被視為支持孤立緬甸軍政府的陣營。

緬甸反對派「全國團結政府」則是譴責泰國的這場會談。全國團結政府是由忠於翁山蘇姬被罷免的文人政府支持者所組成。

緬甸 泰國 翁山蘇姬

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