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2000人反對法義高鐵「鑿穿」阿爾卑斯山 爆衝突12警傷

編譯中心╱綜合18日電
法國與義大利正興建一條貫穿阿爾卑斯山、連通兩國的高速鐵路，長隧道工程引發環保疑慮，約2000名抗議群眾17日聚集抗議，與警爆發衝突。(Getty Images)
法國與義大利正興建一條貫穿阿爾卑斯山、連通兩國的高速鐵路，長隧道工程引發環保疑慮，約2000名抗議群眾17日聚集抗議，與警爆發衝突。(Getty Images)

法國與義大利正在興建一條貫穿阿爾卑斯山、連通兩國的高速鐵路，途中的長隧道工程引發環保疑慮。反對人士昨天聚集在薩瓦省抗議並引發暴力衝突，造成12名法國警察受傷。

路透報導，約2000名抗議群眾聚集在薩瓦省（Savoie）的莫赫延谷（Maurienne Valley），其中有300名左右身穿深色衣服的強硬派反對者。他們抗議這條連接法國里昂（Lyon）與義大利杜林（Turin）的高鐵隧道工程，認為其中一條長達57公里的隧道將對自然環境造成重大威脅。

這條法義高鐵已通過歐盟評估，估計總興建資金高達260億歐元(約286.2億美元)，可減少一般道路因貨運造成的壅塞；然而路線上一條長達57.5公里、穿越阿爾卑斯山脈的隧道遭到環保人士強烈批評，認為可能會對阿爾卑斯山脈的環境造成毀滅性的生態破壞。

薩瓦省長拉維耶（Francois Ravier）在記者會上表示，抗議群眾向鎮暴警察投擲石塊，鎮暴警察以催淚瓦斯還擊，有一名示威者受傷。抗議者還一度封鎖當地一條道路。

拉維耶表示，「這一天還沒有結束，我們仍然保持謹慎和機動」，還說安全人員將徹夜待命。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在社群媒體推特（Twitter）上公布警方受傷人數。官員表示，邊界檢查發現刀子和錘子等400件物品，有96人被送回義大利。

法國鎮暴警察向示威者發射催淚彈。(Getty Images)
法國鎮暴警察向示威者發射催淚彈。(Getty Images)

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