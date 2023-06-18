迎接國際瑜伽日 印度外國使節齊做瑜伽

印度主管外交及文化事務國務部長雷奇（前右2）17日主持瑜伽活動，與大約200位外國駐印度使節、文化界人士及國際友人在新德里蓮花寺練習。（中央社）

在印度 主管外交及文化事務國務部長雷奇的邀請下，大約200位外國駐印度使節、文化界人士及國際友人在新德里齊聚一堂同做瑜伽，為即將到來的2023年國際瑜伽日暖身。

這場活動於17日在印度著名宗教景點蓮花寺（Lotus Temple）舉辦，由雷奇（Meenakshi Lekhi）主持。

印度是20國集團（G20）輪值主席國，總理莫迪（Narendra Modi）選擇以蓮花作為本屆G20標誌，而蓮花寺外型酷似蓮花，因此被選為瑜伽活動的舉辦地點。

雷奇在致詞時說，蓮花出淤泥而不染，象徵困境中的希望，而瑜伽課前祈禱文，也宣揚健康、快樂與平靜，因此練習瑜伽除對個人的身心靈有益之外，也能促進世界和平與繁榮。

她補充，瑜伽也是她每天必做的早課，為一整天的忙碌工作儲備精力。

在現場瑜伽專家引導下，雷奇與佳賓們完成從靜坐、腹式呼吸到樹式、蝴蝶式等一連串基本動作。

瑜伽一詞在梵文意為「合一」，瑜伽術的練習者希望透過調身、調息、調心，達到身心靈合一境界。

2014年9月27日，莫迪在聯合國 大會演說，建議訂每年6月21日為國際瑜伽日，獲得177個聯合國會員國支持。同年12月，聯合國通過69/131決議，宣布每年6月21日為國際瑜伽日。

2016年，聯合國教科文組織（UNESCO）把瑜伽列為世界無形文化資產。

莫迪預定於20日至23日訪問美國，他將於21日親自在紐約聯合國總部主持國際瑜伽日的慶祝活動。