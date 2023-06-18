競爭激烈 為爭取主辦2030世博會 義媒曝義大利總理將親赴法國

國際展覽局（BIE）20日將在法國舉行2030年世博會審查大會。義媒報導，這場關鍵審查會中，總理梅洛尼將將搭機前往法國，親自為義大利辯護。（美聯社）

國際展覽局（BIE）20日將在法國舉行2030年世博會審查大會。義大利 媒體報導，這場關鍵審查會中，總理梅洛尼 將親自為義大利辯護。梅洛尼下週二將搭機前往法國，為義大利爭取主辦2030年世博會。

2030年世界博覽會候選城市原先有5個，包括義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德、韓國釜山、烏克蘭敖德薩與俄羅斯莫斯科。但因俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，而沙烏地阿拉伯因捲入人權事件，使利雅德在申請世博會上蒙上一層陰影，目前僅剩下羅馬、利雅德與釜山3個城市競爭。

義大利媒體「今日羅馬」先前報導，在不到一個月時間內，國際展覽局啟動審查2030年世博會候選城市的第4次大會，6月20日候選城市將有20分鐘展示相關計畫，說明申請世博會核心主題。

蟻報（Le Formiche）17日報導，沙烏地阿拉伯王子穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已經在巴黎待了一段時間，目標是支持利雅德競選2030年世博會。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）下週二將在羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）與拉齊奧（Lazio）地區委員會主席羅卡（Francesco Rocca）的陪同下前往法國，爭取2030年世博會的主辦權。

報導指出，雖然梅洛尼與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）的會晤行程尚未安排，但兩人有可能在總統府愛麗舍宮共進晚餐。

法國蔚藍海岸大學（Université Côte d'Azur）副教授達爾尼斯（Jean-Pierre Darnis）接受「蟻報」訪問時表示，梅洛尼訪問巴黎具有戰略和地緣政治意義，她前往巴黎支持羅馬的候選資格做得很好，是正確的，義大利是法國的第二大經濟夥伴。兩國之間有太多聯繫，合理來說法國應傾向義大利。

此外，根據義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）與馬克宏共同簽署奎里納雷協議（Quirinale Treaty），加強兩國的高層關係。從這個意義上說，馬達雷拉7日前往巴黎與法國總統馬克宏一起至羅浮宮共同主持「巴黎拿坡里- 羅浮宮邀請卡波迪蒙特博物館」展覽開幕式，也是為梅洛尼和馬克宏之間可能的會面鋪平道路。