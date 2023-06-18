船上120人…菲律賓外海渡輪起火燃燒 已派遣防衛隊救援

菲律賓海岸防衛隊官員表示，一艘載有120名乘客和船務人員的菲律賓渡輪18日在海上起火燃燒，已派遣海岸防衛隊船隻前往搭救船上人員，並試圖撲滅火勢。（美聯社）

菲律賓海岸防衛隊官員表示，一艘載有120名乘客和船務人員的菲律賓渡輪18日在海上起火燃燒，已派遣海岸防衛隊船隻前往搭救船上人員，並試圖撲滅火勢。

美聯社和路透報導，海防隊指出，出事的這艘「希望之星號」（M/V Esperanza Star）黎明從菲律賓中部錫基赫爾省（Siquijor）前往保和省（Bohol）途中起火燃燒。目前還不清楚已經從渡輪上營救了多少人，也不確定是否有人員傷亡。

海防隊公布的照片和影片可見渡輪其中一端的兩個甲板冒出火焰和黑煙，另一艘船隻上的海防隊人員利用水砲試圖撲滅火勢。附近還可以看到一艘漁船和另一艘船隻。

從海防隊公布的照片和影片中無法看見這艘失火渡輪上的65名乘客和55名船務人員。

海上意外在菲律賓屢見不鮮，原因是當地經常遭遇風暴 、船隻欠缺維護、超載和安全法規執行不力，特別是在偏遠省分。

海防隊表示，今年3月，南部島嶼省分巴西 蘭省（Basilan）外海一艘搭載約250人的渡輪起火燃燒，大火徹夜肆虐，最終造成至少31名乘客和船務人員罹難。