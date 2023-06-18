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烏干達中學遭恐襲 至少41死「被燒到無法辨認」

編譯中心／綜合17日電
烏干達西部一所學校遭遇恐怖攻擊，宿舍被放火焚燒。（Getty Images）
烏干達西部一所學校遭遇恐怖攻擊，宿舍被放火焚燒。（Getty Images）

烏干達西部一所學校16日遭到與伊斯蘭國（IS）有關的戰士攻擊。烏干達軍方17日指出，已找到41具罹難者遺體，「被燒到無法辨認」，其中38人為學生，也有人遭槍殺或砍死，另有8人受傷。

中央社引述法新社報導，烏干達警方發言人埃南加（Fred Enanga）表示，烏干達西部一所學校16日深夜遭「恐怖攻擊」，凶手是與伊斯蘭國結盟的民兵組織「民主同盟軍」（Allied Democratic Forces，ADF）戰士。

埃南加指稱，這起事件發生在與剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）交界附近，以民主剛果東部為基地的「民主同盟軍」攻擊了位於布維拉（Bwera）附近的中學，學校的「一間宿舍被燒毀、雜貨店被洗劫一空」。

「民主同盟軍」原本是烏干達境內叛亂分子，但在1990年代以民主剛果東部為基地壯大勢力，此後被控殺害了數以千計平民。

2019年開始，「民主同盟軍」在民主剛果東部犯下的其中一些攻擊，伊斯蘭國出面宣稱犯案，表示犯行的戰士來自其地方分支伊斯蘭國中非省（Islamic State Central Africa Province）。

這是該國自2010年造成74人死亡的首都坎帕拉運動餐廳爆炸案後，13年來最嚴重攻擊事件。烏干達軍方指出，犯案民兵還綁架了至少6人逃回剛果，軍方正在追緝。

傷者被送到當地診所治療。（Getty Images）
傷者被送到當地診所治療。（Getty Images）

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