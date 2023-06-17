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烏干達中學遭恐攻 已釀41死 軍方追捕IS分支民兵組織

中央社／烏干達姆蓬杜17日即時報導
烏干達西部一所中學發生攻擊事件，與伊斯蘭國（IS）相關武裝分子殺害了至少41人，受害者多數是學生。（Getty Images）
烏干達西部一所中學發生攻擊事件，與伊斯蘭國（IS）相關武裝分子殺害了至少41人，受害者多數是學生。（Getty Images）

烏干達官員今天表示，西部一所中學發生攻擊事件，與伊斯蘭國（IS）相關武裝分子殺害了至少41人，受害者多數是學生。這是烏干達10多年來死傷最慘重的同類攻擊事件。

軍方表示，正在追捕隸屬民兵組織「民主同盟軍」（ADF）的攻擊者，他們涉及在昨晚突襲一所學校，擄走6人，隨後朝剛果民主共和國方向逃逸。

官員和目擊者指稱，這場可怕的深夜襲擊事件發生於姆蓬杜（Mpondwe）的魯比里哈中學（Lhubiriha Secondary School），歹徒持槍和刀闖入學校，並在宿舍縱火

警察和軍方都指責是「民主同盟軍」所為。這是剛果民主共和國飽受衝突蹂躪的東部地區最致命的民兵組織之一，伊斯蘭國團體稱民主同盟軍是他們在當地的分支。

姆蓬杜－魯比里哈（Mpondwe-Lhubiriha）市長馬波吉（Sylvester Mapozi）說，學校有39名學生遇難。

他說：「歹徒折返時，還在社區內殺害了一男一女，受害人數增至41人。」

中央社引述法新社所見的警方報告指出：「警方抵達現場時，學校建築物正在燃燒，學生的屍身橫躺校園內。學校的食品店遭人闖入，物品丟失。」

這所學校距離烏干達與剛果民主共和國邊界不到2公里。剛果民主共和國是民主同盟軍的主要活動地區；此團體被指控自1990年代以來在當地殺害了數千名平民。

少將歐倫（Dick Olum）稱，情報顯示事發前至少兩天，民主同盟軍就在此地出沒，需要進一步調查確定出了什麼問題。

這是烏干達自2010年以來最致命的襲擊事件。當年在首都康培拉（Kampala）發生兩起炸彈爆炸，造成76人死亡，索馬利亞的青年黨（Al-Shabaab）聲稱是他們所為。

警察 縱火

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