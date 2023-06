熱浪襲印度北方邦奪34命 醫示警：「這類人」白天別外出

印度 北方邦(Uttar Pradesh)近期遭熱浪 襲擊,邦內巴利亞(Ballia)地區出現異常高溫 ,當地官員指出在15日至16日,至少有34名年長者疑因熱浪加劇既有疾患而過世,醫師因此建議超過60歲的當地居民日間不要外出。

巴利亞醫療官員庫馬爾(Jayant Kumar)17日表示,23人在15日喪生,另11人逝於16日,死者皆為60歲以上長者,本身皆有既存健康問題,其症狀因為極端高溫而惡化。多數死者的死因為心臟病、腦中風與腹瀉。

美聯社報導,根據印度氣象局資料,巴利亞在16日的最高氣溫達到攝氏42.2度,較正常溫度高出4.7度。

在北方邦,近期炎夏已導致多起停電,許多民眾無法取得自來水、風扇及空調等設備,導致民眾發動抗議。北方邦首長阿蒂提亞納特(Yogi Adityanath)已表示正盡力維持供電,呼籲民眾配合政府並節約能源。

