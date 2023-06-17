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日降性侵門檻 修合法性行為年齡 從13歲提高至16歲

編譯周辰陽／綜合16日電
日本參議院全體會議16日表決通過刑法與其他法律的修正案，其中包括了「性交同意年齡」從現行的「13歲以上」提高到「16歲以上」，以防止國中生等未成年受到性侵。資料照片。（路透）
日本參議院全體會議16日表決通過刑法與其他法律的修正案，其中包括了「性交同意年齡」從現行的「13歲以上」提高到「16歲以上」，以防止國中生等未成年受到性侵。資料照片。（路透）

日本性侵成案要件嚴格，2019年3月連續四起性侵案被判無罪，讓憤怒的女性組織起每月定期手持花朵集會的花朵運動(Flower Demo)。經過4年，日本參議院全體會議16日表決通過刑法與其他法律的修正案，對性犯罪相關法律進行具里程碑意義的改革，包括重新界定性侵的定義、提高合意性交年齡與明確處罰要件。

BBC、共同社與TBS新聞報導，此次修法把「性交同意年齡」將從現行的「13歲以上」提高到「16歲以上」，以防止中學生等未成年人受到性侵。日本現行合意性行為年齡為13歲，為已開發國家中最低。

據報導，這是日本自1907年頒布最低合法性行為年齡以來，第一次做出修正。

原則上，跟未滿16歲的人發生性行為會受處罰，但年齡相近者之間的性行為不罰。如果受害人年紀在13至15歲之間，處罰對象則是「年長五歲以上的行為對象」。

修正案同時把性侵定義擴大，罪名從「強制性交罪」與「準強制性交罪」統一為「不同意性交罪」，把未經同意的性行為明確為犯罪的一種。

根據過去法律，檢察官必須證明受害者因暴力、脅迫而喪失行為能力。批評人士說，這項條件實際上是怪罪受害者反抗得不夠激烈。新通過法案納入一份可依強姦罪起訴的例子清單，包括受害者受酒精或藥物影響、心生恐懼，以及加害者利用社會經濟地位等狀況。

據報導，修正案亦將「強制猥褻罪」改為「不同意猥褻罪」，不同意性交罪與不同意猥褻罪的公訴時效均延長五年，並將窺淫癖納入刑事犯罪。

此外，日本參議院全體會議16日表決通過「LGBT理解增進法案」，基本理念是無論性取向為何，都應給予人權上的尊重，不應有不公平歧視。

根據民調，日本民眾普遍支持同性婚姻，許多地方政府也設立了同性伴侶登記制度。

日本 性侵 參議院

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