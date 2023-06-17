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最熱6月天 全球均溫 「大幅」突破歷年紀錄

編譯中心╱綜合16日電
今年6月初的全球平均氣溫創下歐盟機構有紀錄以來的同期最高溫。(路透)
今年6月初的全球平均氣溫創下歐盟機構有紀錄以來的同期最高溫。(路透)

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，今年6月初的全球平均氣溫創下歐盟機構有紀錄以來的同期最高溫，已「大幅」突破歷年紀錄。

法新社報導，「聖嬰現象」（El Nino）正式來臨，令人擔心出現極端天氣、創下更多氣溫紀錄。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說：「全球才剛經歷有紀錄以來最溫暖的6月初；今年5月也比歷年最熱的5月低不到攝氏0.1度。」

「哥白尼氣候變化服務」的部分數據可以追溯到1950年。這所機構表示：「今年6月初的全球平均地表氣溫已大幅超過（全球氣候分析工具）ERA5的6月初紀錄。」

「哥白尼氣候變化服務」近期宣布，今年5月，全球海洋溫度高於歷年5月紀錄。

這所機構指出，今年6月8日至9日，全球日均溫比往年同期紀錄高約攝氏0.4度。

此外，6月初的全球氣溫已比工業化前水準高出攝氏1.5度以上，超過2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）對全球暖化所設上限。

數據顯示，6月7日至11日期間，全球日均溫處於或高於攝氏1.5度的臨界值，其中6月9日最高達攝氏1.69度。

近年來，這個上限已在冬春兩季多次被打破，但在6月份還是第一次。

勃吉斯說：「要避免氣候危機出現更嚴重的後果，每個微小刻度都很重要。」

聖嬰現象的特徵是赤道附近的太平洋中部和東部海面溫度比平均暖，這種現象平均每2年至7年發生一次，上次是在2018年至2019年。

史上最熱年份多數都發生在聖嬰現象期間，科學家擔心今明兩年夏季的陸地和海洋溫度可能會再創紀錄。

歐盟 高溫 暖化

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