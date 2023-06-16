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南韓疫後掀訪台風潮 力拚年底120萬人次互訪

中央社／首爾16日專電
台灣觀光協會會長葉菊蘭（左）與觀光局長張錫聰（中）率團赴韓交流，宣示年底台韓互訪衝刺至120萬人次目標。（中央社）
台灣觀光協會會長葉菊蘭（左）與觀光局長張錫聰（中）率團赴韓交流，宣示年底台韓互訪衝刺至120萬人次目標。（中央社）

南韓旅客在疫情後訪台意願大增，觀光局與台灣觀光協會合作率團在疫後主動出擊，面對面將最新的台灣觀光資訊帶給南韓旅遊業者，希望力拚台韓互訪在今年底回升至120萬人次。

交通部觀光局日前帶領近70位台灣旅遊業者組成交流團，赴韓參與台灣觀光協會與南韓旅行業協會共同主辦台韓觀光交流會議，經過深度討論後，今天再與約50家南韓旅遊業者舉行觀光推廣會，提供業者一對一面談機會。

觀光局長張錫聰表示，這次赴韓團員包括各地方政府、航空公司、旅行社、飯店等42個觀光相關單位，將疫情期間開發的最新觀光行程、新型態旅遊方式介紹給南韓旅客，包括南韓旅客赴台最愛的多種美食，加上南韓人疫後特別喜愛的登山、健行、自行車、高爾夫等戶外旅遊。

張錫聰指出，南韓旅客過去赴台多集中在北台灣，這次來了很多中、南、東部及離島單位，希望讓南韓旅客也能體驗到中部的時尚自然、南部的歷史風情，以及東部與離島的自然慢活，享受不同於過去的台灣旅遊。

台灣觀光協會會長葉菊蘭在活動致詞中提到，根據南韓主流趨勢調查單位Open Survey的「2022年旅遊趨勢報告」，南韓民眾選擇疫後海外旅遊目的地主要因素為「距離近」，關於「台灣旅行」的關鍵字搜尋自2022年下半年起急遽上升，這也反映在今年第一季南韓旅客來台人次結果。

對於台韓觀光交流會議設定2024年達到雙邊互訪300萬人次的目標，葉菊蘭樂觀以待，還脫稿號召現場業者共同努力，力拚今年底恢復至120萬人次目標。

經常至台灣旅行的南韓Go Taiwan旅行社代表李恩善說，很高興能透過這次久違的觀光說明會，與台灣各地政府、新舊飯店業者等相關單位重新連繫合作。在台灣的大力推廣下，拜訪台灣對南韓人而言越來越容易，未來希望有更多南韓旅客能到日月潭、墾丁等非首都地區看看不同的台灣風貌。

在B2B推廣會後，觀光局也準備Bar Mood調酒秀及留聲姬樂團表演，展現多元的台灣魅力。張錫聰也藉機宣布，今年度南韓市場觀光代言人由曾參演「魷魚遊戲」等劇的南韓演員魏嘏雋擔任，他也將在6月下旬赴台拍攝觀光宣傳影片。

南韓 觀光 疫情

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