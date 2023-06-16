不甩請辭傳言 教宗疝氣手術出院行程滿檔

天主教教宗方濟各疝氣手術出院後，行程滿檔；圖為教宗7日曾在梵蒂岡聖伯多祿廣場坐著輪椅現身。（Getty Images）

教宗方濟各 (Pope Francis)在接受疝氣手術 的9天後，將在16日出院並返回梵蒂岡。在忙碌的夏季到來之前，他的健康將會受到越來越多關注。

央廣引述法新社報導，86歲的方濟各自2013年獲選為教宗以來，遭受了一連串的健康問題，從臀部問題、膝蓋疼痛和體重增加、到結腸發炎和呼吸道感染。這位來自阿根廷的教宗，7日進行了一場3小時的全身麻醉手術，去除他先前手術傷口部位的疼痛疝氣；這是方濟各自2021年以來的第三次住院。

醫生表示，教宗在上週的手術醒來後很高興，還和醫療團隊開玩笑。院方在那之後就定期發佈更新，詳細說明他穩定康復的病情。

梵蒂岡已取消了6月18日之前覲見教宗的活動，好讓方濟各有更多時間恢復。但方濟各很快就在他位於羅馬傑梅利醫院(Gemelli hospital)的套房展開工作。

醫生15日表示，教宗將可在16日上午返家。教宗在住院的最後一天坐上輪椅到其他病房問候，並感謝照顧他的醫生和護士。教宗接下來數月的行程格外忙碌，他將在8月前往葡萄牙和蒙古訪問。

方濟各在8月2日至6日訪問葡萄牙、出席在里斯本(Lisbon)舉行的世界青年日(World Youth Day)活動時，行程安排滿檔，約有20場會議和部份活動。

這位世界12億天主教徒的領袖，在年輕時曾切除部分肺部，由於健康問題他經常被迫減少行程安排。

最近數月有關教宗可能請辭的傳言與日俱增。他已再三表示，一旦健康情況不行會考慮辭職，效法他的前任本篤十六世(Benedict XVI)。

方濟各在2022年7月坦承，他需要放慢腳步，表示在他的年齡和限制下，必須要稍微省點氣力才能為教會服務。「或者，要不然，考慮一下讓位的可能性」。

不過，教宗3月時堅稱，他目前無意請辭。