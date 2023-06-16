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北韓恐重演90年代饑荒 BBC：昔怕新冠 今憂餓死

編譯中心／綜合15日電
3北韓人對BBC表示，北韓因疫情鎖國，鄰居一家三口餓死在家中，圖為北韓黃海北道開豐，村民在稻田工作。（路透）
3北韓人對BBC表示，北韓因疫情鎖國，鄰居一家三口餓死在家中，圖為北韓黃海北道開豐，村民在稻田工作。（路透）

南韓傳媒今年初報導北韓糧荒嚴重，北韓勞動黨罕見兩月內兩度開會討論農業議題。英國廣播公司（BBC）與設於韓國的北韓新聞媒體Daily NK合作祕密採訪北韓境內3名居民，受訪者稱北韓自2020年1月底因新冠疫情封鎖邊境，民眾入不敷出，缺糧又走不了，專家指出，這可能是1990年代以來北韓最嚴重的糧食危機。

明報報導，北韓封城期間停止進口糧食，至今仍近乎全面封關鎖國。受訪居民智妍（化名）說：「這是一場災難。沒有源自邊境的補給，人們都不曉得怎樣活下去。」她在相對富庶的首都平壤一間食品店工作，坦言從前會偷店裏的蔬果和丈夫受賄所得的香菸拿到市集去賣，但如今下班前會被搜袋子，賄賂也停了。

智妍原本一日三餐，後來一日一餐，最近有兩天沒有進食，她試過拿草、植物混入蔬菜煮糊吃，一如北韓1990年代造成逾300萬人死亡的大饑荒年代做法。她又憶述有天給鄰居送水，叩門無人回應，3天後當局發現那一家人全都餓死。她近來還聽說有人在家中自殺或上山尋死。

報導指出，接近中朝邊境生活的地盤工人瓚浩（化名）說：「他們一封關，一切就變得稀少。」他日薪4000北韓幣（約4.4美元），不夠買1公斤米，國家也早沒有配給糧食。北韓一直依賴進口糧食，一封關就切斷糧食、耕作所需肥料等。國內白米、粟米、調味料全漲價至民眾買不起。

瓚浩稱，其村內接連有人餓死，包括一名媽媽因生病不能開工，靠兩個孩子乞食，結果3人皆餓死。之後又有一個媽媽被指違反檢疫規定被判勞改，結果母子皆餓死。最近他的一個熟人兒子因營養不良被退役，回家一周後死亡。他說：「我原本害怕死於新冠，如今我開始擔心會餓死。」

明淑（化名）原本買賣從中國走私入境藥物，是家庭經濟支柱。自北韓加強邊境管制，她曾因走私被抓，至今都被監視。她家由吃白飯改為吃粟米，也硬起心腸不顧叩門求糧的鄰居。她坦言：「糧食情况從未如此惡劣。」

北韓駐倫敦大使館回應BBC查詢時並沒說明饑荒真假，僅稱「即使在困難時期，亦會把人民利益放在首位」。

此外，韓聯社15日報導，南韓聯合參謀本部指出，北韓在當地時間晚上7點半左右向朝鮮半島發射了彈道飛彈，南韓軍方正在對型號與射程等具體參數進行分析。

多名日本政府關係人士則指出，這至少發射2枚疑似彈道飛彈物體，並可能落入了日方專屬經濟海域。

日本首相岸田文雄表示，北韓發射彈道飛彈的行動違反聯合國安理會的決議，是向國際社會升高挑釁，日本對北韓提出嚴正抗議。

NHK報導，北韓國防部15日晚在發射彈道飛彈約30分鐘前，透過北韓中央通信社（KCNA）發表反對美軍與南韓軍方實施射擊演訓的談話。

韓聯社15日報導，北韓在當地時間晚上7點半左右向朝鮮半島發射了彈道飛彈，圖為金正...
韓聯社15日報導，北韓在當地時間晚上7點半左右向朝鮮半島發射了彈道飛彈，圖為金正恩帶女兒金主愛視察飛彈資料照片。（路透）

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