全球1.1億人流離失所 半數來自這3國家

全球被迫流離失所的人數已上升至1.1億人，烏克蘭和蘇丹兩地的衝突促使數百萬人逃離家園；圖為黎巴嫩街頭的敘利亞難民。（路透）

聯合國 難民事務高級專員公署表示，全球被迫流離失所者（forcibly displaced people）總數攀升至破紀錄的1.1億人，而烏克蘭和蘇丹兩地的衝突促使數百萬人逃離家園。

綜合路透和法新社報導，聯合國難民署（UNHCR）13日發布的旗艦年度報告「被迫流離失所全球趨勢」（Global Trends in Forced Displacement）指出，2022年底，被迫流離失所者總數達1億840萬人，比2021年多出1910萬，是1975年開始有紀錄以來的最大升幅。

報告顯示，敘利亞2011年爆發衝突前的20年間，全球難民和國內流離失所者（internally displaced）約略持平在4000萬左右。然而，敘利亞內戰以來人數逐年攀升，至今已多出1倍多，如今每74人就有1人流離失所。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）把人數暴增歸咎於「同一套原因」，也就是衝突、迫害、歧視、暴力以及氣候變遷。而難民和需國際社會保護者的總人數中，出自敘利亞、烏克蘭和阿富汗這三國的就占了約一半。

2022年全球總數中，有3530萬是逃至海外的難民，6250萬為國內流離失所者，540萬為庇護尋求者，另有520萬需要國際社會的保護；需要國際社會保護的多為委內瑞拉人。

希臘海岸警衛隊14日提供的這張未註明日期的圖片顯示，一艘破舊的漁船後來在希臘南部傾覆沉沒。當局表示，造成至少78人死亡，多人失蹤，這是今年此類災難中最嚴重的一次。（美聯社）

此外，希臘海岸防衛隊14日表示，一艘載有「數百」人的船隻於愛奧尼亞海（Ionian Sea）國際水域翻覆，至少有78位移民 死亡，且死亡人數恐怕還會大幅上升， 當局表示，這是今年此類災難中最嚴重的一次。

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）在一篇推文中表示，「我們擔心會有更多人喪生。初步報告顯示，船上當時搭載多達400人。」移民部官員也表示：「我們擔心會有大量的失蹤者。」

海岸防衛隊表示，這艘船於愛奧尼亞海（Ionian Sea）國際水域翻覆後，約100人獲救，救援行動因強風而更加困難。歐洲國際邊界管理署（Frontex）的偵察機13日下午就發現這艘船，但乘客「拒絕接受任何幫助」。

國際邊界管理署稍後表示，船上乘客無人穿著救生衣，也沒有立即透露他們的國籍。

當局表示，這些移民似乎是從利比亞出發，準備前往義大利 。一名官員說，一旦海岸防衛隊確定獲救者的性別和國籍，移民部便會著手為他們尋找住所。

希臘與義大利和西班牙相同，一直是數以萬計想由非洲和中東到歐洲的人們的主要登陸點之一。

希臘和其他位於歐盟（EU）南部和東南部外緣的國家表示，他們背負了管理沒有合法文件移民的重任，這很不公平。