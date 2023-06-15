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菲火山恐猛爆噴發 官員竟推薦「觀賞點」

編譯中心／綜合14日電
菲律賓馬永火山噴發造成警戒升高，民眾緊急撤離，官員卻推安全觀賞點引發爭議。（美聯社）
菲律賓馬永火山噴發造成警戒升高，民眾緊急撤離，官員卻推安全觀賞點引發爭議。（美聯社）

菲律賓中部的馬永火山近日活動加劇，噴出熔岩並可能在數天內猛烈噴發，此時卻有觀光部官員貼文推薦可以觀看火山噴發的「安全觀賞點」，引發部分民眾批評。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）8日表示，馬永火山（Mayon Volcano）地震和落石數量不斷增加，並出現火山碎屑密度流（PDC）和岩漿溢流式噴發，因此將警戒層級從二級的火山擾動加劇提高到三級的危險噴發可能性增加。

菲律賓火山暨地震研究所14日指出，過去24小時內，馬永火山出現七次火山地震和309次落石，高於前一天的一次火山地震和221次落石；ABS-CBN新聞網報導，當局已撤離周邊1萬5241名居民。

在此同時，菲國觀光部在馬永火山所在的畢科爾區（Bicol）區域主任阿瓜斯（Herbie Aguas）在臉書推薦可以「安全觀賞」馬永火山的17處景點，其中最近的景點距火山約9.76公里引發質疑。

有網友表示，阿瓜斯推薦的數個景點距離馬永火山不到10公里，若火山猛烈噴發，遊客仍可能置身險境；還有網友說，上萬名居民被迫撤離家園，生命財產處於危險之時，觀光部卻在推廣災難旅遊，批評此舉「是個笑話」。

艾爾貝省公共安全暨急難管理辦公室（PSEMO）官員艾士可瓦（Eugene Escobar）說，根據往年經驗，居民待在避難所時間最長可能達五到六個月。若馬永火山警戒層級提高到四級，至少4萬名居民可能需要撤離。

菲律賓馬永火山噴發造成警戒升高，民眾緊急撤離，官員卻推安全觀賞點引發爭議。（歐新...
菲律賓馬永火山噴發造成警戒升高，民眾緊急撤離，官員卻推安全觀賞點引發爭議。（歐新社）

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