目標是52歲教官…日18歲自衛隊員向同袍掃射 釀2死1傷

日本陸上自衛隊發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。（Getty Images）

日本 陸上自衛隊（JGSDF）表示，位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場14日上午進行實彈射擊訓練時，發生18歲「自衛官候補生」持槍掃射三名同袍事件，造成兩死一傷；犯嫌已依殺人罪被捕，他供稱自己的目標是52歲教官。這名教官已被確認死亡。

陸上自衛隊（陸自）表示，14日上午9時零8分，陸自位於岐阜市的日野基本射擊場正在實施新隊員教育 的實彈射擊訓練，18歲自衛官候補生持槍朝三名隊員掃射，52歲和25歲的隊員宣告不治，另一名20多歲的隊員受重傷。

岐阜縣警方表示，犯嫌開槍兩分鐘後被制伏，研判犯嫌是在等待打靶時行凶。嫌犯被捕後坦承犯行，表示目標是52歲教官，「但因為25歲隊員擋在我跟教官之間所以才會朝他開槍」。

防衛省官員稱，該名嫌犯是今年4月剛進入名古屋市的守山駐屯地第35普通科連隊的「自衛官候補生」，警方還在調查引發這起槍擊事件的詳細動機等情況。

陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）森下泰臣當天舉行記者會公開致歉，陸上自衛隊將成立調查委員會查明事發原因，並防止類似事件再次發生，現階段也暫停所有部隊的實彈射擊訓練。

事發現場距JR岐阜站東北方五公里，附近也有住宅區和大學。「陸自」1984年也發生過類似事件，當時在山口駐屯地射擊場實施實彈射擊訓練時，有隊員持自動步槍掃射造成人員死傷。

日本是全球槍枝管控最為嚴格的國家之一，但自從前首相安倍 晉三去年7月當街被槍殺後，日本近期涉及槍枝的暴力事件頻傳。此外，日本疫後陷入通膨危機，經濟下行恐加重社會戾氣，會否爆發更多更嚴重的暴力事件，令人擔憂。