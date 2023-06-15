我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

目標是52歲教官…日18歲自衛隊員向同袍掃射 釀2死1傷

編譯中心／綜合14日電
日本陸上自衛隊發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。（Getty Images）
日本陸上自衛隊發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。（Getty Images）

日本陸上自衛隊（JGSDF）表示，位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場14日上午進行實彈射擊訓練時，發生18歲「自衛官候補生」持槍掃射三名同袍事件，造成兩死一傷；犯嫌已依殺人罪被捕，他供稱自己的目標是52歲教官。這名教官已被確認死亡。

陸上自衛隊（陸自）表示，14日上午9時零8分，陸自位於岐阜市的日野基本射擊場正在實施新隊員教育的實彈射擊訓練，18歲自衛官候補生持槍朝三名隊員掃射，52歲和25歲的隊員宣告不治，另一名20多歲的隊員受重傷。

岐阜縣警方表示，犯嫌開槍兩分鐘後被制伏，研判犯嫌是在等待打靶時行凶。嫌犯被捕後坦承犯行，表示目標是52歲教官，「但因為25歲隊員擋在我跟教官之間所以才會朝他開槍」。

防衛省官員稱，該名嫌犯是今年4月剛進入名古屋市的守山駐屯地第35普通科連隊的「自衛官候補生」，警方還在調查引發這起槍擊事件的詳細動機等情況。

陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）森下泰臣當天舉行記者會公開致歉，陸上自衛隊將成立調查委員會查明事發原因，並防止類似事件再次發生，現階段也暫停所有部隊的實彈射擊訓練。

事發現場距JR岐阜站東北方五公里，附近也有住宅區和大學。「陸自」1984年也發生過類似事件，當時在山口駐屯地射擊場實施實彈射擊訓練時，有隊員持自動步槍掃射造成人員死傷。

日本是全球槍枝管控最為嚴格的國家之一，但自從前首相安倍晉三去年7月當街被槍殺後，日本近期涉及槍枝的暴力事件頻傳。此外，日本疫後陷入通膨危機，經濟下行恐加重社會戾氣，會否爆發更多更嚴重的暴力事件，令人擔憂。

日本 教育 安倍

上一則

菲火山恐猛爆噴發 官員竟推薦「觀賞點」

下一則

俄擬徵暴利稅 稱企業自願交出利潤愛國

延伸閱讀

日本自衛隊員掃射同袍釀2死1傷 目標是52歲教官

日本自衛隊員掃射同袍釀2死1傷 目標是52歲教官
停車衝突 馬州首府槍擊案3死3傷

停車衝突 馬州首府槍擊案3死3傷
日本18歲自衛隊員持槍掃射同袍 增至2死1傷

日本18歲自衛隊員持槍掃射同袍 增至2死1傷
丹佛金塊慶祝隊史NBA首冠 午夜街頭派對有人開槍致9傷

丹佛金塊慶祝隊史NBA首冠 午夜街頭派對有人開槍致9傷

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

2023-06-12 06:42

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500