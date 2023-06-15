目標是52歲教官…日18歲自衛隊員向同袍掃射 釀2死1傷
日本陸上自衛隊（JGSDF）表示，位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場14日上午進行實彈射擊訓練時，發生18歲「自衛官候補生」持槍掃射三名同袍事件，造成兩死一傷；犯嫌已依殺人罪被捕，他供稱自己的目標是52歲教官。這名教官已被確認死亡。
陸上自衛隊（陸自）表示，14日上午9時零8分，陸自位於岐阜市的日野基本射擊場正在實施新隊員教育的實彈射擊訓練，18歲自衛官候補生持槍朝三名隊員掃射，52歲和25歲的隊員宣告不治，另一名20多歲的隊員受重傷。
岐阜縣警方表示，犯嫌開槍兩分鐘後被制伏，研判犯嫌是在等待打靶時行凶。嫌犯被捕後坦承犯行，表示目標是52歲教官，「但因為25歲隊員擋在我跟教官之間所以才會朝他開槍」。
防衛省官員稱，該名嫌犯是今年4月剛進入名古屋市的守山駐屯地第35普通科連隊的「自衛官候補生」，警方還在調查引發這起槍擊事件的詳細動機等情況。
陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）森下泰臣當天舉行記者會公開致歉，陸上自衛隊將成立調查委員會查明事發原因，並防止類似事件再次發生，現階段也暫停所有部隊的實彈射擊訓練。
事發現場距JR岐阜站東北方五公里，附近也有住宅區和大學。「陸自」1984年也發生過類似事件，當時在山口駐屯地射擊場實施實彈射擊訓練時，有隊員持自動步槍掃射造成人員死傷。
日本是全球槍枝管控最為嚴格的國家之一，但自從前首相安倍晉三去年7月當街被槍殺後，日本近期涉及槍枝的暴力事件頻傳。此外，日本疫後陷入通膨危機，經濟下行恐加重社會戾氣，會否爆發更多更嚴重的暴力事件，令人擔憂。
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