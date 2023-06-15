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星裔諧星拿馬航失蹤開玩笑 馬國怒了做這舉動

編譯中心／綜合14日電
在新加坡長大的美國脫口秀演員裘思琳．賈，因拿馬航MH370失蹤開玩笑，惹怒馬來西亞要求國際刑警幫忙找人。（取材自Instagram）
在新加坡長大的美國脫口秀演員裘思琳．賈，因拿馬航MH370失蹤開玩笑，惹怒馬來西亞要求國際刑警幫忙找人。（取材自Instagram）

一名在新加坡長大的美國脫口秀演員因拿馬航MH370失蹤事件開玩笑，惹怒馬來西亞。大馬媒體報導，儘管新加坡已道歉，大馬14日仍將要求國際刑警組織協助追查這名諧星的行蹤。

中央社引述法新社報導，裘思琳．賈（Jocelyn Chia）是今年4月間在美國紐約市「喜劇地窖」（Comedy Cellar，暫譯）的演出中講了這個段子。她當時正嘲諷馬來西亞與新加坡之間歷來緊張的關係。

裘思琳．賈在演出時表示，兩國分家後，新加坡從此成為「世界一流的國家」，而馬來西亞「飛機都飛不起來」；她接著說，「馬航（飛機）失蹤不好笑，是吧…有些笑話就是接不了地氣」。

裘思琳．賈的這個段子點燃大馬怒火。馬來西亞警方根據煽動及冒犯性線上內容相關法令展開調查，據大馬官方馬新社（Bernama）報導，警察總監沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）將於14日提出請求，要求國際刑警組織（Interpol）找出這名脫口秀演員行蹤。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）上周也推文說：「她可怕的言論令我大感震驚…我們珍惜與馬來西亞間的亦親亦友的關係，並對所有被冒犯或受傷的馬來西亞人致歉。」

儘管馬來西亞當局將採取行動讓國際刑警組織介入此案，裘思琳．賈仍態度挑釁地發推文寫道：「真想看看收到這項請求的國際刑警組織官員的表情。」

美籍新加坡裔諧星裘思琳．賈，拿馬航MH370失蹤開玩笑，惹怒馬來西亞要求國際刑警...
美籍新加坡裔諧星裘思琳．賈，拿馬航MH370失蹤開玩笑，惹怒馬來西亞要求國際刑警幫忙找人。（視頻截圖）

新加坡 警察 紐約市

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