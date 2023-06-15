星裔諧星拿馬航失蹤開玩笑 馬國怒了做這舉動

在新加坡長大的美國脫口秀演員裘思琳．賈，因拿馬航MH370失蹤開玩笑，惹怒馬來西亞要求國際刑警幫忙找人。（取材自Instagram）

一名在新加坡 長大的美國脫口秀演員因拿馬航MH370失蹤事件開玩笑，惹怒馬來西亞。大馬媒體報導，儘管新加坡已道歉，大馬14日仍將要求國際刑警組織協助追查這名諧星的行蹤。

中央社引述法新社報導，裘思琳．賈（Jocelyn Chia）是今年4月間在美國紐約市 「喜劇地窖」（Comedy Cellar，暫譯）的演出中講了這個段子。她當時正嘲諷馬來西亞與新加坡之間歷來緊張的關係。

裘思琳．賈在演出時表示，兩國分家後，新加坡從此成為「世界一流的國家」，而馬來西亞「飛機都飛不起來」；她接著說，「馬航（飛機）失蹤不好笑，是吧…有些笑話就是接不了地氣」。

裘思琳．賈的這個段子點燃大馬怒火。馬來西亞警方根據煽動及冒犯性線上內容相關法令展開調查，據大馬官方馬新社（Bernama）報導，警察 總監沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）將於14日提出請求，要求國際刑警組織（Interpol）找出這名脫口秀演員行蹤。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）上周也推文說：「她可怕的言論令我大感震驚…我們珍惜與馬來西亞間的亦親亦友的關係，並對所有被冒犯或受傷的馬來西亞人致歉。」