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脫口秀演員拿馬航MH370空難開玩笑被炎上 馬國要求國際刑警追查

編譯周辰陽／即時報導
現居美國的新加坡出生喜劇脫口秀演員喬絲琳．謝在表演時拿馬航MH370空難當玩笑梗，短片在網路爆紅之後引發爭議，馬來西亞警方將尋求國際刑警協助追查她的完整身分與下落。（照片翻攝：theonlinecitizen.com）
現居美國的新加坡出生喜劇脫口秀演員喬絲琳．謝在表演時拿馬航MH370空難當玩笑梗，短片在網路爆紅之後引發爭議，馬來西亞警方將尋求國際刑警協助追查她的完整身分與下落。（照片翻攝：theonlinecitizen.com）

馬來西亞警方將尋求國際刑事警察組織（Interpol）的協助，以追查一位定居美國的喜劇脫口秀演員，原因是她不只嘲笑了馬國，還拿失蹤的馬來西亞航空MH370航班開玩笑。

衛報與馬國媒體《光明日報》報導，這位喜劇脫口秀演員是現年39歲的喬絲琳．謝（Jocelyn Chia），中文名則是謝必孜。她出生於新加坡，目前住在美國紐約，原來是一名律師，後來轉行成為喜劇脫口秀演員。

根據報導，喬絲琳．謝拿星馬兩國之間的競爭當玩笑梗，短片在網路爆紅之後引發爭議。例如，喬絲琳．謝詢問一位觀眾來自馬來西亞或新加坡，聽到是馬來西亞後，爆了粗口「F**K You, A**holes」，並稱馬國「拋棄了」新加坡，但她出生的星國成了「第一世界國家」，而馬國「仍是個開發中國家」，因此達成了最好的「分手報復」，還補上了一句「F**K You, Malaysia」。

接著，喬絲琳．謝接著自問自答，「你為什麼40年沒來看我？嗯，我試過了，但你知道我的飛機不能飛」。眼見部分觀眾明顯沒笑，喬絲琳．謝補充道，「馬航失蹤的事情不好笑是吧？有些笑話不會落地」。

喬絲琳．謝表演的影片在星馬兩國都引發了強烈反彈，也引發兩國外交部長的譴責，新加坡外長維文還指喬絲琳．謝不代表新加坡人發言，並向馬國民眾表達了歉意。

根據馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，喬絲琳．謝將根據馬國關於侮辱性言論和冒犯或色情線上內容的法律接受偵訊。報導引述全國總警長沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）的話表示，警方將要求Interpol協助查出她的完整身分與下落。

喬絲琳．謝告訴CNN，她的笑話是基於星馬兩國長期友好競爭，而且她的演出在一年半的時間裡進行了「超過一百次」，沒有出任何問題。引發爭議的短片已經針對社群媒體剪輯，缺少了相關背景。她說，「我確實支持我的笑話，但有一些警告，在喜劇俱樂部觀看時，我完全支持。經過思考，我確實認為，將這笑話作為脫離喜劇俱樂部背景加以觀看的短片是有風險」。

新加坡 社群媒體 警察

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