難民人數飆新高 聯合國：全球1.1億人流離失所

俄烏戰爭爆發2年多，全球被迫流離失所的人數已上升至1.1億人；圖為滯留美墨邊城馬塔莫羅斯市，數以千計的中美洲難民。（美聯社）

全球被迫流離失所的人數已上升至破記錄的1.1億人，聯合國 難民事務高級專員公署(UNHCR)高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)表示，其中有數百萬人是因為烏克蘭 戰爭與蘇丹(Sudan)衝突而逃離家園。

央廣引述路透14日報導，聯合國難民事務高級專員公署發布的一份報告中提到，難民人數增加了大約1,900萬人，到去年底達1億零840萬人，這是自1975年有紀錄以來的最大年度增幅。葛蘭第向記者表示，這個數字自此之後已進一步上升至1億1千萬人，大多是因為蘇丹8周的衝突。

葛蘭第在瑞士日內瓦(Geneva)的一場記者會上表示：「這是對我們世界現狀的控訴，而必須報告這一點。」

他說：「解決這些遷移的方法，已經越發難以想像，或甚至放在桌上討論。」他並且說：「我們處於一個非常極化的世界，在當中，國際緊張局勢直接演變成人道議題。」

聯合國難民署的被迫流離失所(Forced Displacement)報告顯示，在2011年敘利亞衝突的前20年，全球和國內流離失所的難民人數，大約穩定在4千萬人。但此後，該數字每年都上升，至今已經超過一倍。該報告指出，現在平均每74人就有超過1人是流離失所者。