我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

難民人數飆新高 聯合國：全球1.1億人流離失所

編譯中心／綜合13日電
俄烏戰爭爆發2年多，全球被迫流離失所的人數已上升至1.1億人；圖為滯留美墨邊城馬塔莫羅斯市，數以千計的中美洲難民。（美聯社）
俄烏戰爭爆發2年多，全球被迫流離失所的人數已上升至1.1億人；圖為滯留美墨邊城馬塔莫羅斯市，數以千計的中美洲難民。（美聯社）

全球被迫流離失所的人數已上升至破記錄的1.1億人，聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)表示，其中有數百萬人是因為烏克蘭戰爭與蘇丹(Sudan)衝突而逃離家園。

央廣引述路透14日報導，聯合國難民事務高級專員公署發布的一份報告中提到，難民人數增加了大約1,900萬人，到去年底達1億零840萬人，這是自1975年有紀錄以來的最大年度增幅。葛蘭第向記者表示，這個數字自此之後已進一步上升至1億1千萬人，大多是因為蘇丹8周的衝突。

葛蘭第在瑞士日內瓦(Geneva)的一場記者會上表示：「這是對我們世界現狀的控訴，而必須報告這一點。」

他說：「解決這些遷移的方法，已經越發難以想像，或甚至放在桌上討論。」他並且說：「我們處於一個非常極化的世界，在當中，國際緊張局勢直接演變成人道議題。」

聯合國難民署的被迫流離失所(Forced Displacement)報告顯示，在2011年敘利亞衝突的前20年，全球和國內流離失所的難民人數，大約穩定在4千萬人。但此後，該數字每年都上升，至今已經超過一倍。該報告指出，現在平均每74人就有超過1人是流離失所者。

聯合國 烏克蘭

上一則

極端氣候肆虐歐洲 1980年以來造成逾19萬人死亡

下一則

白俄總統：俄羅斯戰術核武 數天內部署完成

延伸閱讀

慈濟根繫何處特展 望啟發社會思考

慈濟根繫何處特展 望啟發社會思考
貢獻京劇 胡建榮獲封「國際和平藝術家」

貢獻京劇 胡建榮獲封「國際和平藝術家」
水壩洪水襲烏南糧倉 聯合國警告：食物價格將上漲

水壩洪水襲烏南糧倉 聯合國警告：食物價格將上漲
逃離戰火落腳比利時 烏克蘭難民幸運刮中50萬歐元

逃離戰火落腳比利時 烏克蘭難民幸運刮中50萬歐元

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高