巴黎砸183萬滅鼠失敗 市長喊話200萬市民：與600萬隻鼠共存

巴黎連年斥資消滅鼠患失利後，市長伊達戈要民眾與600萬隻老鼠共存；圖為巴黎市景。（Pixabay）

法國巴黎長年來鼠患嚴重，近年斥資砸下170萬歐（約183萬美元）消滅市內鼠患卻未收效，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣告改弦更張，告訴居民與「鼠輩」共存的時候已至，「料理鼠王」恐真實上演。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，伊達戈的市府團隊宣布成立一個特別委員會，找出如何讓200萬巴黎居民與600萬隻老鼠能和諧共存的方法。

負責公衛的副市長蘇希斯（Anne Souyris）表示，根據市長指示，已決定設置一個委員會研究人鼠共存；她還說這個委員會的任務是找出巴黎人「容忍範圍內」的「有效」處理鼠患方式。

目前研判，密不透風的加蓋垃圾桶搭配口服避孕藥，仍是可行的「人道」治鼠辦法。雖然鼠患猖獗，還是有巴黎市民支持採取人道方式和老鼠共存，對於市府最新共存政策，動保團體大讚。

政治新聞網Politico.eu指出，政策轉彎顯示巴黎2017年投入170萬歐元（約新台幣5637萬）的滅鼠策略失敗，當時策略就是在全市廣設氣密垃圾桶、用毒鼠藥發動上千次滅鼠行動。

巴黎第17區區長布拉（Geoffroy Boulard）推文諷刺市長伊達戈團隊「果然從不讓人失望」，並說「巴黎值得人們想出更好的法子」。

巴黎市府過去還試過關閉公園、聘貓咪當捕鼠專員等滅鼠方法，可惜都無收穫。雖然巴黎老鼠近年穩定保持在約600萬隻，但今春清潔人員的罷工 潮難免成為老鼠繁衍的好時機，如今巴黎市府的共處政策，讓人憂心美國動畫片「料理鼠王」在真實生活中上演。