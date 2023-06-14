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日眾院通過LGBT法 躲表決？保守派議員「肚子痛」退席

編譯中心／綜合13日電
日本眾議院全體會議13日表決通過「LGBT理解增進法案」，反對，還有保守派議員以「肚子痛」為由退席未參與表決；圖為2018年東京彩虹遊行。（Getty Images）
日本眾議院全體會議13日表決通過「LGBT理解增進法案」，反對，還有保守派議員以「肚子痛」為由退席未參與表決；圖為2018年東京彩虹遊行。（Getty Images）

日本眾議院全體會議13日表決通過「LGBT理解增進法案」，除有在野黨議員認為內容較先前版本退步而反對，還有保守派議員以「肚子痛」為由退席未參與表決。

日本每日新聞、日刊體育等媒體報導，自民黨眾議員高鳥修一在法案表決前退席、閃進議場旁的洗手間，表決結束後才回到議場。高鳥是自民黨保守派人士，在黨內討論這項法案時就表達反對立場。

高鳥之後被記者問到為何退席時說，因為他「肚子痛」；談到是否與表決有關，他稱「現在不能說，時候到了再說」；對這項法案則說「雖然有意見，但現在不能說」。

同為自民黨內保守派的眾議員杉田水脈也缺席眾院全體會議。

日本經濟新聞報導，由聯合執政的自民黨及公明黨提出的LGBT理解增進法案，在眾院全體會議表決通過後，將送到參議院審議。

這項法案屬於沒有罰則的「理念法」，明訂行政單位、企業及學校等須努力敦促增進理解LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別等）的相關作為。政府為推動各界對性少數者的理解須制訂基本計畫，並每年對外公布實施狀況。自民黨希望這項法案能在國會本會期內通過。

日本放送協會（NHK）報導，有關LGBT理解增進法案，朝野政黨共提出三個版本，13日通過的是執政黨版本。包括立憲民主黨在內的在野黨，則認為執政黨版法案內容較2021年跨黨派議員聯盟彙整的法案內容來得「退步」，所以持反對立場。

自民黨內部分保守派議員堅決反對這項法案，由於黨內歧見頗大，曾有人提議自民黨對這次表決不要祭出黨規，但幹事長茂木敏充說，這次表決仍受黨規拘束。

日本 眾院 眾議員

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