新冠降級後 富士山7月開山 「子彈登山客」恐暴增

新冠肺炎降級後的第一個登山季，富士山恐會出現更多一天來回的「子彈登山客」，增加山難風險。(Getty Images)

日本富士山將在7月開山，這是新冠肺炎 降級後的第一個登山季，加上今年是富士山被指定為世界遺產10周年，推估今夏登山人數將創新高。山梨縣周邊地方政府、警察 、山屋業者擔心，富士山恐會出現更多一天來回的單日「子彈登山客」，增加山難風險，要求限制人數。

2023年山梨縣登山口7月1日開放至9月10日，靜岡縣這側7月10日至9月10日開放。環境省調查，2022年開山，通過8合目的登山客約16萬人，是前一年的一倍，接近疫前的七成。

然而山屋防疫 未鬆綁，容納人數僅一半，所有山屋預約網站都是客滿或僅剩少數床位，可預見許多訂不到夜宿的人，會改成前一天深夜出發，直接攻頂。

富士山周邊的山梨縣自治團體和旅遊協會警告，今年攀登富士山的人數預料將達到「前所未有」新高。

山梨縣六個市町村首長，以及山屋業者代表13日向山梨縣知事提交聯名請願書，提出安全疑慮，希望限制登山客人數，避免「子彈登山客」大增，疲勞、高山症、失溫導致山難。

一名不願具名的富士吉田市官員透露，「我們都擔心富士山今年的登山季節會造成可怕的局面」，她特別擔心來自海外的遊客，他們不一定知道富士山的危險性，可能會毫無準備地登頂。