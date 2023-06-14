南韓總理：核汙水處理後可飲用 在野嗆「能和家屬一起喝？」

包括漁民在內的南韓各界人士12日在首爾街頭抗議福島電廠排放核汙水，稱「生存權受到威脅」、「海洋不是核廢料處理場」。（新華社）

南韓 國際廣播電台（KBS）13日報導，在南韓國會對政府質詢中，日本 福島核電站核汙水排放問題成為最大焦點。

在野黨認為，僅靠日本和國際原子能署的驗證無法保證安全，如果政府不能確認安全，將堅決反對排放核汙水。國務總理韓德洙則表示，如果進行科學性處理、符合標準，處理後的水也可以飲用。

在野黨共同民主黨 指出，日本試運行核汙水排放設備實際上是表現出了無端排汙的意志。該黨議員金成柱質疑，國際原子能署認為以科學方法驗證、沒有問題的核汙水可以排放和飲用，這是否是尹錫悅政府的立場。

韓德洙反駁稱是誤解，政府從未表示國際原子能署認為沒有問題和安全，就可以完全接受其意見。

執政的國民力量黨主張，共同民主黨就像在狂牛病擴散時期一樣散布謠言，將福島核汙水排海問題作為政治鬥爭的手段，引發國民不安和反日情緒，進行毫無根據的煽動。

針對韓德洙表示福島核汙水可以飲用，朝野雙方展開了激烈爭論。南韓最大在野黨「共同民主黨」議員尹在甲質問：「那麼（請問總理）能夠和直系家屬及當地居民一同飲用嗎？」對此，國民力量黨方面高聲提出抗議。

韓德洙12日在國會質詢中表示，若假消息導致漁業人士蒙受損失，有可能由司法部門應對，向在野黨施加了壓力。