嬰兒車被怪叔叔抓住 日本網紅媽媽先用手機錄影？

23歲的日本職業撲克牌選手實近菜那，遇到陌生男子攻擊嬰兒車，打算提告。（取材自亞洲撲克巡迴賽官網）

23歲的日本 兼職模特兒、職業撲克牌選手實近菜那，日前帶8個月大的寶寶出門。在東京惠比壽車站附近，突被陌生男子抓住嬰兒車。兩人吵起來，實近用手機 錄下的影片上傳推特 ，有4200萬人次觀看。

實近表示，本月5日在惠比壽車站與商業大樓連通道，一名墨鏡黑衣男用身體撞她的嬰兒車。她說聲「抱歉」想離開，墨鏡男卻說：「你礙事」，又用身體擋住他們。接著抓住嬰兒車把手，不讓他們離開，指著她說，「去派出所」。

實近說，「當然好」，一手拉住嬰兒車把手，一手用手機錄影。影片中看到嬰兒被兩個大人的拉扯，在車內劇烈搖晃，小手緊抓扶桿。兩人口角的時候，男性路人走過來搭救，讓男子放開手。

路人報警，男子被警車帶走。實近拒絕與對方和解，打算提告。影片只有30秒鐘，是否之前發生什麼事，實近否認，她說，與對方口角前，沒有任何交集。

實近的影片爆紅，接獲不少訪問邀約。有人質疑，當下她應該用雙手護住小孩，為什麼只用單手抓住嬰兒車，錄影難道比小孩重要？有人護航，指寶寶被固定在嬰兒車的多重安全帶底下，不可能立即把安全帶解開，把小孩抱起來。一手抓住車子，留下影片證據很重要。