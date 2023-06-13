英男裸上身徒手爬韓摩天樓 警用這招攔截

金恩湯普森攀上「樂天世界塔」外牆，把大樓保全嚇了一跳。（路透）

一名英裔男子12日徒手攀登全球第七高的摩天大樓、位於南韓 首爾的樂天塔（Lotte World Tower）。該大樓共123層樓高，南韓警方抵達現場後該名男子已經攀爬超過大樓一半高度，但在警方要求下放棄繼續攀爬，隨後遭警方拘留訊問。

據朝鮮日報，該男子為英國的24歲知名攀爬運動家湯普森（George King-Thompson）。

綜合媒體報導，湯普森攀爬時身穿短褲，上半身沒穿衣服，只背著背包、戴無線耳機。湯普森於12日清晨5點開始攀爬，約7點50分被大樓保全發現、報警。在警方與消防隊抵達前他已徒手攀登了一個多小時，位於73樓窗外。

當地警消出動93人救援，他們先在地面放置充氣氣墊，並從頂樓施放吊掛維修用的吊籠。在警方強力勸說下，湯普森登上吊籠，等他安全進入室內，員警隨即以非法闖入名義將他逮捕。

據報導，湯普森對首爾警方供稱，他為此次挑戰已經籌畫半年，計畫徒手攀上樂天塔之後，開啟降落傘回到地面；他聲稱三天前抵達首爾，在賓館住了一天，其餘兩天都露宿街頭。

根據英國媒體，湯普森2019年曾因攀登倫敦碎片大廈（the Shard）遭拘捕入獄；路透指出，「法國蜘蛛人 」羅伯特（Alain Robert）2018年也因攀爬南韓樂天塔，當時在樂天塔75樓外牆遭拘捕。