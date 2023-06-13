MeToo也無力 聯國：25%的人認為夫打妻情有可原

儘管有MeToo等權利倡議運動，聯合國 報告12日指出，追蹤對女性偏見的數據顯示，過去10年來並未取得進展，社會上對女性的偏見仍然「根深蒂固」。

央廣引述法新社報導，聯合國開發計畫署(United Nations Development Programme，UNDP)指出，在男性和女性中，「偏見的性別社會規範在世界各地普遍存在：在UNDP的七項分析中，幾乎有90%的人們至少存有一項偏見」。

報告中說，這些偏見「在男性和女性中普遍存在，表明這些偏見根深蒂固，而且對男性和女性的影響程度相似」。

這個聯合國機構已使用來自世界價值觀調查(WorldValuesSurvey)的數據，更新了他們的「性別社會規範指數 」(Gender Social Norms Index)。這項指數將政治、經濟、教育 和身體完整指標列入考慮。

聯合國開發計畫署表示，這項指數顯示「10年來在對女性的偏見上沒有改善」，儘管有例如MeToo這種有力的全球與地方女權運動。

報告指出，例如世界上仍有69%的人口認為，男性比女性更能成為政治領袖，只有27%的人口認為，女性擁有和男性相同的權利對民主至關重要。

此外，有將近半數的人(46%)認為男性擁有更多的工作權利、有43%認為男性能成為更好的商業領袖。

還有四分之一的人認為男人打老婆情有可原，有28%認為讀大學對男性來說更重要。

報告指出，偏見為女性製造了「障礙」，而且在世界的許多地方都展露出對女權的剝奪。「如果不解決偏見的性別社會規範，我們將無法實現性別平等、或永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs)」。

聯合國開發計畫署公布性別偏見缺乏進展之際，正值聯合國也報告人類發展指標普遍下降，特別是和新冠大流行有關。

聯合國開發計畫署的人類發展報告辦公室(Human Development Report Office)負責人孔塞桑(Pedro Conceicao)表示，傷害婦女權利的社會規範也阻礙了人類發展的擴大。每個人都將從確保女性自由和女性施為(agency for women)中受益。