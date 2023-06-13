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福島核汙水擬本月排海 中韓怒轟自私、恐怖

編譯中心／綜合12日電
日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射汙染的「核廢水」將稀釋後排放入海。（美聯社）
日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射汙染的「核廢水」將稀釋後排放入海。（美聯社）

日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射汙染的「核汙水」將稀釋後排放入海。日本放送協會（NHK）12日報導，該核電廠所屬的東京電力公司12日起，試運轉放流設備，可能提前於本月開始排海。鄰近日本的中國、南韓等國家對日本核汙水入海將汙染海洋感到極度憂心，並相繼抗議。

東電在廠區存放高濃度放射性物質的輻射汙染水，日方稱為「處理水」，用多核種除去設備處理。但日本的技術並無法除去具有放射性的氚，所以要用海水稀釋再排放入海。

兩周試運轉，將用普通水代替核汙水，確認它能否進入稀釋設備，通過1公里長的海底隧道入海，以及有狀況發生時，有沒有辦法立刻阻斷水流。

國際原子能總署（IAEA）自5月29日至6月2日訪問福島，最後一次考察排放設施。IAEA最終報告預計本月底前公布，若認定稀釋後的水對環境沒影響，最快本月會開始放流。

南韓外長官朴振12日提到，若福島核汙水安全性得不到驗證，韓方將反對排海。他在國會答詢時說，維護國民健康和安全是首要課題，因此將向日方明確表明核汙水未經安全驗證不得入海立場。

南韓最大在野黨「共同民主黨」（下稱民主黨）12日針對日本排核汙水入海，發起抗議活動，民主黨黨魁李在明形容，日本排放核汙水入海為「核恐怖主義行為」，抨擊尹政府恐正淪為「共犯」，並譴責南韓總統尹錫悅對日態度軟弱。

南韓數千漁民同日也再次舉行示威，要求日方懸崖勒馬，並敦促尹錫悅政府採取實際行動阻止日方。

中國外交部發言人汪文斌12日表示，日方這種為了本國私利損害全人類共同利益的做法，說服不了國內外民眾，只會令日本蒙羞，使周邊國家和太平洋島國的民眾受害，讓日本進一步失信於國際社會。

汪文斌說，有關日方向海洋排放核汙染水的單方面決定，多次表明了中方反對的立場。汪再次強調，日方不應出於一己私利，而要讓國際社會來承擔整個海洋受到汙染破壞的代價，這是極其自私和不負責任的行為。

日本經濟產業大臣西村康稔日前與福島縣、茨城縣及宮城縣的漁業代表見面，表示排放核汙水入海是福島第一核電廠除役計畫的步驟之一，「勢不可免」，希望就排放福島核廢水入海取得共識。

漁業代表對此強烈反彈，直言汙水排放無可避免將對日本漁業名聲造成影響，打擊沿岸漁民生計，並認為日本政府未採取足夠的因應措施。

日本福島第一核電廠自12日起開始試運轉排放核汙水的設施。圖為位於福島縣大熊町沿岸...
日本福島第一核電廠自12日起開始試運轉排放核汙水的設施。圖為位於福島縣大熊町沿岸的該核電廠空拍圖。（美聯社）

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