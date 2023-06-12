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印度東北暴亂未息 逾5萬人仍棲身收容所

中央社／新德里12日專電
印度東北部5月初爆發動亂的曼尼普爾省（Manipur），歷時月餘尚未完全恢復平靜，當地民眾迄今無網路可用，逾5萬民眾仍棲身臨時收容所。 （Getty Images）
印度東北部5月初爆發動亂的曼尼普爾省（Manipur），歷時月餘尚未完全恢復平靜，當地民眾迄今無網路可用，逾5萬民眾仍棲身臨時收容所。 （Getty Images）

印度東北部5月初爆發動亂的曼尼普爾省（Manipur），歷時月餘尚未完全恢復平靜，當地民眾迄今無網路可用，逾5萬民眾仍棲身臨時收容所。

曼尼普爾省平地族群向政府索討「表列部落」（Scheduled Tribes）地位，以取得更多社會保障，引起山地部落族群不滿。5月初山地與平地族群在一場示威爆發衝突，雙方互焚民房與宗教場所，多人在鬥毆中傷亡。

「表列部落」是印度為了解決過往結構性不平等和歧視等問題，而採取的平權措施，獲此地位的部落族人可享有教育、公職、地方選舉等名額保障，政府也編列預算協助部落發展及保存文化。

省政府於5月3日即已切斷網路，以阻止動亂擴大。由於部分地區迄今仍傳零星衝突，省政府6月10日宣布繼續延長斷網措施，直到當地時間6月15日下午3時。省政府通告稱，「反社會分子」可能利用社群網站散播仇恨、破壞社會秩序。

有民眾向最高法院提出恢復網路的請願，但被駁回。

省政府表示，將近5萬700人因暴亂而逃離家園，暫時棲身於349個臨時收容所，軍警人員仍在搜捕動亂分子。

根據「今日印度」（India Today）報導，暴亂迄今已造成至少100人死亡、300多人受傷。

暴亂發生之初，社群網站出現示威者持槍上街的影片，迫使省長准許軍警在「極端情況」下向暴民開槍。

曼尼普爾省動亂引發許多陰謀論，包括政客或毒梟為謀取利益而煽動特定族群作亂，也有人猜測境外勢力例如中國或緬甸在背後支持，企圖讓印度陷入混亂。印度中央政府已下令中央調查局（CBI）調查各種說法。

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