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菲律賓馬永火山開始噴發 逾萬人緊急撤離

中央社／菲律賓雷加斯皮市12日綜合外電報導
菲律賓最活躍的火山「馬永火山」（Mayon Volcano）今天緩緩噴出熔岩，數以萬計居民被迫緊急撤離，以躲避可能危及生命的猛烈噴發。 （美聯社）
菲律賓最活躍的火山「馬永火山」（Mayon Volcano）今天緩緩噴出熔岩，數以萬計居民被迫緊急撤離，以躲避可能危及生命的猛烈噴發。 （美聯社）

菲律賓最活躍的火山「馬永火山」（Mayon Volcano）今天緩緩噴出熔岩，數以萬計居民被迫緊急撤離，以躲避可能危及生命的猛烈噴發。

美聯社報導，自上週火山活動增加以來，已有超過1萬2600人被強制撤離火山口方圓6公里的地區，當地大多是貧困的農業社區。

不過，目前仍有數以千計居民留在馬永火山下方的永久危險區內。這個區域長期以來都是禁區，但仍有許多人因為無處可去，只能世代在此居住、耕種。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）警告，馬永火山自11日晚間開始噴出熔岩，一旦噴發變得猛烈，周邊的高風險區可能擴大。一旦這種情況發生，身處危險區內的居民應準備撤離至緊急避難所。

巴科科爾指出，目前火山僅出現「溢流式噴發」（effusive eruption），該機構將每天密切觀察火山狀況。

昨晚，在距離馬永火山約14公里、菲國東北部艾爾貝省（Albay）首府雷加斯皮市（Legazpi）的濱海區，許多人都在拍攝火山的照片。

艾爾貝省已在本月9日進入緊急狀態，以利發生大噴發時能夠更迅速地分發救災資金。

馬永火山噴發警報也於8日升高至5級警戒系統中的第3級，意味這座火山正處於高度不穩定狀態，可能在數週或數天內發生危險的噴發。

菲律賓境內共有24座活火山。馬永火山位於馬尼拉東南方約340公里的艾爾貝省，標高2463公尺，橫跨8市鎮，擁有全球最完美圓錐體。它在過去400年間噴發過至少51次，最嚴重的一次是在1814年，估計造成2200多人喪生；上次猛烈噴發則是在2018年，導致數萬居民流離失所。

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