逛市集相機險遭搶 荷蘭YouTuber：對印度好感不變

一名荷蘭籍YouTuber最近在印度南部一座大城的跳蚤市場拍攝影片時遭到騷擾，掙脫後倉惶離去。（取材自Youtube頻道）

一名荷蘭籍YouTuber 最近在印度 南部一座大城的跳蚤市場拍攝影片時遭到騷擾，掙脫後倉惶離去。他事後表示，體驗過許多印度人的友善，對印度的良好觀感不會改變。

化名羅佛（Madly Rover）的荷蘭籍YouTuber，今天公布他最近逛班加羅爾（Bengaluru）跳蚤市場的影片，片長18分鐘14秒。

片中可以見到，羅佛突遭一名男子抓住手腕，質問他手上的運動相機是什麼，並作勢要搶。羅佛努力掙脫倉惶離去，並不時回頭查看對方是否追來。

影片貼出後引起許多印度網友關注與慰問，羅佛則留言感謝各界關心，並稱他之前感受過許多印度人對外國人的友善，這在他拍攝的其他影片中都可看到，不會因為這次事件改變對印度的觀感。

班加羅爾警方今天找到嫌犯帶回訊問，瞭解他當時的動機與意圖，並依法辦理。

羅佛造訪的跳蚤市場在當地又叫做「小偷市場」，大多販賣廉價的產品，包括二手貨及盜版貨，偶爾也有贓貨。有網友推測，可能有人不希望來路不明的商品被拍到。

隨著印度的國際能見度因戰略及經濟地位而快速升高，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 消退，近來有愈來愈多YouTuber湧進印度拍片，包括台灣人在內，且流量大多不錯。

然而，旅印台商指出，印度幅員廣闊，各地文化習俗與民風差異甚大，想在印度街拍宜先作好功課，且最好有當地人陪同，以免遇到麻煩。

台商進一步說，YouTuber街拍遇到騷擾的原因很多，有時是愛國的印度人不滿外國人呈現印度負面形象，有些則是純粹遇到不肖分子。

今年4月，一名女性韓籍YouTuber在北印度的藍色之城久德浦爾（Jodhpur）拍片時，遭一名男子曝露下體騷擾及尾隨；今年3月，一名女性日籍YouTuber在拍攝荷麗節慶典時，遭數名男子強行抹粉及趁機觸摸，飽受驚嚇。

上述兩起事件的嫌犯事後都被警方迅速逮捕，並控以「性騷擾」罪名。